Ha esik, ha fúj, megint fél Pécset lezárják az LMBTQ-felvonulás miatt

Szombaton tartják meg az LMBTQ-felvonulást Pécsett, a városban reggeltől estig útlezárásokra, megállási tilalmakra kell számítani, függetlenül attól, hogy a borongós, esős időben hányan parádéznak.

Reggel hat órától a rendezvény befejezéséig járművel történő megállási- és várakozási tilalom lépett életbe mintegy negyven pécsi közterületen, többek között a Tettye tér teljes területe, a Magaslati út egésze, a Hunyadi János utca északi része, az Aradi vértanúk útja, az Ágoston tér szintén egésze, továbbá a Lánc utca, a Búza tér, a 48-as tér, valamint a Vargha Damján és Egyetem utcáknál.

Ezeken a területeken délután fél kettőtől a rendezvény befejezésig teljesen korlátozzák a személy- és járműforgalmat.



A lezárt területet az ott tartózkodók bármikor elhagyhatják, azokba belépni azonban csak az oda bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok, valamint az ott dolgozók és az „alapos indokkal" belépni kívánókon kívül - mint fogalmaztak - „senki nem léphet be". A tájékoztató kitért arra is, hogy korlátozás érinti a lezárt területeken lévő üzletekbe, vendéglátó- és szórakozóhelyekre való bejutást is.

Déltől délután háromig a járműforgalom elől teljes szélességben lezárják a Tettye utcát a Barátúr utca és a Tettye tér között.

A vonulás ideje alatt fél kettőtől 15 óráig kilenc közterületet zárnak le teljes szélességben a Tettye tér és a Juhász Gyula utca között. Fél kettő és fél négy között pedig ugyanígy járnak majd el további 25 közterületen az Aradi vértanúk útján, az Ágoston téren, a Búza téren, a Nagy Lajos király útja teljes szakaszáig.



Délután fél kettőtől este nyolcig teljes útlezárás lesz a 48-as téren, az Universitas utca Sport utca és 48-as tér közötti szakaszán, a Vargha Damján utca egy részén, a Vasvári Pál utca teljes egészén, valamint az Egyetem utcában a Vasvári Pál utca és a Rákóczi út között.



A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy lezárt területeken maradt járműveket a tilalom után "áthelyezik", amellyel kapcsolatban a +36-30/799-1060-as mobilszámon kérhetnek további tájékoztatást az érintettek.

Képünk archív felvétel.