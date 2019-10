Gofris Ica családi receptje a pécsieket is meghódította, a Habos Gofri sokak kedvence lett

Öt évvel ezelőtt nyíltak ki a kis gofris faház ablakai Pécsett, a Makay úton. Gofris Ica desszertje azóta már a pécsiek egyik nagy kedvence lett, ami nem is csoda, hiszen az ínycsiklandó illatok tényleg mindenkit a faházhoz vonzanak.

- A Habos Gofri immáron sok pécsi kedvence. Honnan jött az ötlet?

- A vállalkozás ötlete onnan indult, hogy Békéscsabán a nagynénémnek egy ugyanilyen üzlete van, ugyanennek az áruházláncnak a bejáratánál. Az ő segítségével kezdtem el megismertetni, megszerettetni a pécsiekkel a Habos Gofrit.

- Pécsett egyedül viszi az üzletet?

- Most már van egy kolléganőm, de túlnyomó részben én. Nagyon sokan ezért a teljes, személyigazolványban bejegyzett nevemen nem is ismernek, csak úgy, hogy Gofris Ica. Idén nyáron volt öt éve, hogy a faház ablakai kinyíltak, és a helyben sütött gofri illata megtöltötte a levegőt. Nagy örömömre rengeteg vásároló dicséri a gofrit, sokak kedvence lett.

- A finom, édes illat tényleg mindenkit a kis faházhoz vonz. Mitől lesz ilyen jó a gofri?

- A nálam sütött gofri egyik legfontosabb tulajdonsága a ropogóssága. Olyan, mint amikor az ember egy érett almába harap, s ropog a foga alatt. Ez a hang, és a vendégek „hmmm..." kifejezése, a pozitív visszajelzések inspirálnak arra, hogy a klasszikus ízek, csoki, vanília, lekvár, tejszínhab mellett új ízkombinációkat is megálmodjak, készítsek, mint például a csokis-meggyes.

- A receptről mit lehet tudni? Milyen feltétek kerülhetnek a gofrikra?

- A recept több mint harmincéves családi recept, ezt viszem tovább én is. Az ízeket illetően megvannak a szokásos, klasszikus kedvencek, mint a csokoládékrém, vaníliakrém és a lekvár, ezeken kívül van még puncskrém, kókuszkrém, mogyorókrém, gyümölcs és ősztől tavaszig, amikor jön a gesztenyeszezon, van gesztenyekrém is. Választható háromféle hab: tejszínhab, csokihab és málnahab. Illetve vannak öntetek is, karamella, kék áfonya és csokoládé ízben. Ezekből a lehetőségekből tudják a vendégeim összeállítani saját elképzeléseik alapján a gofri-variációkat. De vannak általam készített ízkombinációk is, amiket szintén meg lehet kóstolni, ilyen a vaníliás-almás és a csokis-meggyes. Nemrég újítottam, most már a poharas gofri is megtalálható a kínálatban.

- Baranyán belül csak Pécsett található meg a Habos Gofri?



- Idén a vállalkozás egy önjáró büféautóval is bővült, így még több emberrel tudom megismertetni - legyen az céges rendezvény, családi nap, fesztivál - a pécsiek által már ismert és szeretett ropogós gofrit. Legutóbb a Pécsváradi Leányvásáron kóstolhatták meg az érdeklődők a gofrivariációkat.