Ferencesek utcája: ha nem csinálják, az a baj, ha csinálják, akkor meg az a baj?!

Hétfőn végre elkezdődnek a Ferencesek utcájában a felújítási munkálatok, ahol fákat nem vágnak ki, sőt, újakat ültetnek, tehát ezért nem lehet tüntizni, de azért nyilván akad más, ami miatt hőböröghet, akinek nincs jobb dolga.

Ha Magyarországon mindenki kapna, mondjuk egymillió forintot csak úgy, akkor is lennének, akik elégedetlenkednének, s feltennék a kérdést: miért nem kettőt.



Valahogy így áll a helyzet a pécsi Ferencesek utcája felújítása kapcsán is.

A belváros egyik leghangulatosabb részében végre tényleg elkezdődnek a munkák, de máris felizzani látszanak a kedélyek (különösen, ha még szítják is azokat...).



Vannak, akik azt mondják, a beruházást rosszul ütemezték, miért éppen most kezdik, miért nem ősszel, miért nem tavasszal, stb. Csakhogy a helyzet az, hogy várhatóan tíz hónapig dolgoznak majd a szakemberek, tehát gyakorlatilag egy esztendeig, így olyan, hogy jó kezdési időpont, nincs, mivel minden évszak beleesik.



Az is felvetődhet - s fel is vetik -, miért tart ilyen sokáig egy néhány száz méter hosszú utca burkolása. A válasz erre is világos: nem a burkolás, hanem az összes, ezzel kapcsolatos művelet tart ennyi ideig.



Az időtartam több mint felét a közművek - vannak olyan vezetékek, amelyek hetven évesnél idősebbek - cseréje, javítgatása tölti ki, nem is lehet kérdés, hogy ezeket a munkákat most kell elvégezni, hogy aztán ne kelljen felvésni miattuk az új kövezetet.



A hírek szerint a kereskedők egy része is elégedetlen (holott ők is szorgalmazták a felújítást korábban), ellentételezésre tartanának igényt, mert kisebb lesz a forgalmuk.

Vitathatatlan, hogy tényleg kevesebben térnek majd be hozzájuk a következő hónapokban (s nem mellesleg, az önkormányzat sem zárkózott el a tárgyalástól), de az is, hogy a beruházás után pedig majd többen, így a bevételük nőni fog - vajon abból majd visszaosztanak a köznek?



Szóval, nem megy egyszerűen ez sem.

Tanulság talán nincs is, legfeljebb annyi, hogyha azért nem lehet tüntizni, hogy fákat vágnak ki a Ferencesek utcájában (merthogy nem, sőt, újakat ültetnek), azért akad más, ami miatt hőböröghet, akinek nincs jobb dolga.



Hajrá!

(Cikkünk megjelenését követően nyílt levelet juttattak el szerkesztőségünkhöz, "a Ferencesek utcája kereskedői" aláírással, személyhez vagy jogi személyiséghez nem köthető e-mailcímről. Mivel a feladó nem azonosítható, így tulajdonképpen azt bárki írhatta - ezért a levelet nem közöljük.)





Képünkön: a felújított utca látványterve.