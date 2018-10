Ez meg hogy kerülhetett oda? Felborult teherautót fotóztak az égervölgyi erdőben

Egy felborult kisteherautóról készült fényképeket osztott meg a közösségi oldalon egy amatőr fotós. A rendszám nélküli járgány közelében több fát is kivágtak, emiatt felmerült, hogy esetleg lopás közben történt a baleset.



Oda nem illő tárggyal találkozott egy pécsi férfi a minap a Mecseken. Mint az a Pécsi Fotósétálók oldalra felkerült fényképeken látszik, az égervölgyi erdőben oldalára borult egy kisteherautó, amelyet két farönkkel támasztattak meg. A képek készítője annyit fűzött hozzá: ilyet sem lát minden nap az ember.











A bejegyzéshez hozzászólók közül többen - akik maguk is jártak a helyszínen - arról számoltak be, hogy az elhagyott jármű a képek készítését követő napokban is ugyanott volt.

A kommentelők egy része felvetette, hogy esetleg egy balul sikerült lopás után maradt az erdőben a teherautó, annak környezetében ugyanis több fát kivágtak, a járgányon pedig nem láttak rendszámot.