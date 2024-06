Eltűnt egy fiatal lány az orfűi fesztiválról

Csütörtökön hajnalban látták utoljára barátai Salamon Anitát, aki telefonja és iratai nélkül tűnt el a most zajló Fishing on Orfű fesztiválról, számolt be róla a bama.hu . A lányt rengetegen keresik, a rendőrség már drónokat is bevetett.

"Eltűnt egy barátunk. Hajnal fél háromkor láttuk utoljára, rózsaszín pulcsi és hosszú fehér szoknya volt rajta. Vörös hajú, frufrus, szemüveges, két orrpiercingje és több fülpiercingje van. Kb. 165 centi magas. Se telefont, se pénzt, se az iratait nem vitte magával. Ha valaki látta vagy tud bármit róla, kérlek szóljatok!

- írta ki egy Facebook-csoportba csütörtök a lány egyik barátja.



Már a rendőrség honlapján is felkerült Salamon Anita az eltűnt személyek listájára.

Aki látta a képen látható lányt, tegyen bejelentés a a 112-es központi segélyhívón!