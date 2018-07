Elsodort a Dráva egy gyermeket, többen egy kőgáton és egy szigeten rekedtek

Fürdeni mentek a Drávára Felsőszentmártonnál, azonban egy gyermeket elsodort a víz, többen pedig egy kőgáton és egy szigeten rekedtek. A rendőrök, tűzoltók és mentők összefogásával sikerült megmenteni őket.

A katasztrófavédelem Tevékenység-irányítási Központjába szerdán 15 óra 16 perckor arról tett bejelentést egy horgász, hogy a Dráva folyón Felsőszentmárton térségében egy nő és egy gyermek egy kőgáton rekedt. Két hajót is útba indítottak, egyet Drávaszabolcsról, a másikat pedig a szomszédos Somogy megyéből.

A bejelentővel többször is beszéltek, így derült ki az is, hogy nemcsak egy nő és egy gyermek rekedt a kőgáton, hanem egy fiút is elsodort a víz, azonban sikerült megkapaszkodnia egy ágban, illetve további három fiatal pedig egy szigeten rekedt.



A helyszínre elsőként a Sellyei Rendőrőrs két körzeti megbízottja ért, akik nem késlekedtek, egyikőjük figyelte és szóval tartotta a vízben rekedt 12 éves fiút, kollégája pedig felkutatta a közelben lévő csónak tulajdonosát.

Ő azonnal a helyszínre sietett, és a motor felszerelését követően két sellyei hivatásos tűzoltóval vízre szállt, majd közösen kimentették a gyermeket a vízből, és a partraszállást követően átadták a mentőknek.

Ezután kimentették a fiú kőgáton rekedt 36 éves édesanyját és annak 5 éves fiát, végül a szigeten lévő 14 éves fiút, valamint a 13 és a 15 éves lányt is kihozták a partra.



A rendőrök, tűzoltók és mentők gyors, összehangolt akciójának eredményeképpen senki sem sérült me