Ellopták a vízköpőt a Dóm térről, megrongálták a székesegyház felújított lépcsőit

Sajnos akadnak olyan beteg lelkűek, akiket zavar, ha valami rendezett, sértetlen. A Pécsi Egyházmegyétől megtudtuk, a székesegyház nemrég felújított mészkő előlépcsőit megrongálták, a kőtárnál pedig az új burkolat elemei közül többet összetörtek, és a firkálás sem maradt el. És itt még nem ér véget a sor: a bazilika előtti területről a nyáron egy értékes vízköpő szobrot loptak el, és a mellette lévő kerítés csúcsdíszei közül is eltűnt néhány.



Az ismert fotós, Svastits Krisztián hívta fel nemrég a figyelmet arra a közösségi oldalán, hogy eltűnt a nemrég felújított pécsi Dóm tér egyik dísze, egy míves bronz vízköpő. Az internetes bejegyzéshez hozzászólok egy része hamar megírta, hogy sajnos nem javításra vitték, hanem ellopták az értékes alkotást.

Lapunk megkeresésére a Pécsi Egyházmegye megerősítette, valóban lopás történt még július végén. Mint válaszukban írták, a vízköpőt és a kerítés csúcsdíszei közül többet letörtek, utóbbiakból néhányat a közeli füves részen találtak meg. Az ügyben feljelentést tettek, sajnos azonban a nyomozás még nem vezetett eredményre, a tettes egyelőre nem került rendőrkézre. Azt mi tesszük hozzá, hogy bízunk abban, ami késik, nem múlik.



A tervek szerint tavaszra, a fagyveszély elmúltával elkészül az új vízköpő, és talán addigra a vírushelyzet is megengedi majd, hogy működtessék a kutakat.



Sajnos nem ez az egyedüli - rendkívül felháborító - rongálás történt a székesegyház környékén. A bazilika előlépcsői is sérültek, az egyik lépcsőfok olyan mértékben, hogy ott egy bronz pántot is el kellett helyezni egyrészt a pótlások eltakarása, másrészt a későbbi védelem miatt.

Mint megtudtuk, valakik a Dóm Kőtárban is pusztítást végeztek. Ezen a helyen az új burkolat elemei közül többet összetörtek, az új fémburkolatot pedig firkákkal csúfították el.



Képünkön a míves bronz vízköpő látható, amikor még a helyén volt.