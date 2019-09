Ellenzéki kutyakomédia zajlik a pécsi önkormányzati választások kapcsán

Az önkormányzati választásokra készülő ellenzék pécsi pozícióharcai stílus és eszközök tekintetében is morális mélypontra utalnak - olvasható a Demokratában. A hetilap arról ír, miután Páva Zsolt eddigi polgármester nem indul a város vezetéséért, a megnyílt térben a balliberális politikusok egymást csépelve igyekeznek maguknak kikaparni a gesztenyét. Álcivil szervezetek, múltban lejáratódott emberek, megtévesztő névhasonlóságok képezik az ellenzéki kaleidoszkóp színeit.



- Ha én a momentumosokkal elkezdek politikai dolgokról beszélni, két perc alatt összeveszünk, de a szocialistákkal is - ezt Kunszt Márta, a pécsi DK elnöke hangoztatta egy év eleji taggyűlésen, de LMP-s kollégájáról sincs jobb véleménnyel. Kóbor Józsefről az elnök asszony azt mondta, egy elvont ember, aki gyakorlatilag nem találja a folyosón a villanyt. A lesújtó vélemény egy titokban készített hangfelvételnek köszönhetően került nyilvánosságra, megmutatva, mennyire megosztott Pécsett az ellenzék.

Pedig egy évvel ezelőtt még úgy tűnt, nincs akadálya a teljes ellenzéki összefogásnak a baranyai megyeszékhelyen, a pártok egymás után tettek hitet amellett, hogy egy közös jelölttel fognak indulni a Fidesz ellen. A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése ugyanakkor jelezte, eldördült a startpisztoly, és Pécsett is elkezdődött az ellenzéki összefogást kísérő kutyakomédia.

Korábban még Mellár Tamás próbált meghatározó szerepbe kerülni a baloldalon, amire jó esélye is volt, hiszen a 2018-as országgyűlési választásokon sikerült egyéni jelöltként a parlamentbe jutnia - bár a függetlenség álarcát hamar levetette, amikor beült a Párbeszéd-frakcióba. Mellár sokáig abban bízott, hogy győzelmére ráülve ő lesz majd Pécsett az ellenzéki királycsináló. Ezután létrehozta a Mindenki Pécsért Egyesületet, amelyet a leendő összellenzéki tömörülés bázisának szánt, civil álcába csomagolva - írta a Demokrata.



Borult a bili



Sokáig úgy tűnt, sínen vannak az egyeztetések, ám januárban robbantott a Demokratikus Koalíció. A helyben legerősebb ellenzéki párt bejelentette, Péterffy Attila lesz a Mindenki Pécsért Egyesület hivatalos polgármesterjelöltje az őszi helyhatósági választásokon. Jelölésével a Gyurcsány-párt elindította a mai napig tartó viszálykodást. Mellár Tamás okkal érezte úgy, hogy kijátszották, ezért vérig sértve kijelentette, nem tartja Péterffyt alkalmas jelöltnek. Azóta is csak részben sikerült helyreállítani az ellenzéki tornasort: a Momentum és az MSZP eleve elfogadta a kész tényeket, a Jobbikban volt némi berzenkedés a közös jelölt személye miatt, de sikerült őket meggyőzni. Az LMP azonban máig külön úton halad.

- Hét hónapig részt vettünk az egyeztetésben, tehát nem igaz, hogy az LMP ne próbált volna meg valamilyen közös álláspontot kialakítani a többiekkel. Egész egyszerűen arról van szó, hogy január vége óta egyes ellenzéki pártok nem együttműködni szeretnének, hanem kigolyózni bennünket. Azóta kiderült, hogy mi minden hangzott el a DK közgyűlésén, de nekünk ez nem újdonság, a felvázolt forgatókönyv már korábban is látszott. Tavaly még ment az egyeztetés, megállapodtunk többek között arról, hogy az összefogás résztvevői maguk választják ki a képviselőjelöltjeiket. Januárban viszont jött Péterffy Attila, és felrúgva mindent, elkezdte diktálni a saját feltételeit. Lesöpörték az asztalról azt a javaslatunkat is, hogy a kampánypénzek felhasználása legyen átlátható - mondja Angyal Károly, az LMP Baranya megyei elnöke. Hozzátette, korábban a Jobbikkal megvolt az összhang, de azok végül hagyták magukat beterelni a közös karámba. Ezt úgy érték el, hogy négy körzetet adtak nekik az osztozkodás során, azaz jócskán felülreprezentálták őket ahhoz képest, amit az európai parlamenti választásokon elért eredményük indokolt volna.

- Volt egy megállapodásunk a Jobbikkal. Nem akartuk a pártlogónkat adni Péterffy nevéhez, viszont nem is indítottunk volna ellene saját jelöltet. Gyimesiék ezt is felrúgták, és teljesen beolvadtak az összefogásba. Ilyen előzmények után döntöttek úgy az LMP-nél, hogy saját polgármesterjelöltet indítanak, dr. Kóbor József önkormányzati képviselőt - tette hozzá Angyal.



Vállalhatatlan figurák

Péterffy Attila személye nem véletlenül osztja meg az ellenzéket. A baloldali politikus 2008 és 2015 között a pécsi erőmű vezérigazgatójaként tevékenykedett, az ő utasítására égettek el nagyjából hárommillió tonna fát a hőerőmű kazánjaiban. Ezzel tömeges fakitermelést gerjesztettek, csak a Mecsekben évi húsz-huszonkétezer tonna fát irtottak ki, nem is beszélve a régió más erdeinek pusztításáról, mindezt úgy, hogy a hasznot ki is talicskázta az országból a tulajdonos, egy francia cég.

Akkoriban ez a civilek tiltakozását is kiváltotta, akik most a legkevésbé sem örülnek neki, hogy az ellenzéki összefogás éppen az erdőirtó Péterffyt tolja újra felelős pozícióba. Ezért is érdekes, hogy miért rá esett a DK választása, hiszen a pécsiek körében eleve népszerű a zöldgondolat. Ennek tükrében már most borítékolható, hogy a hozzá képest tiszta múltú LMP-s Kóbornak is van keresnivalója az ellenzéki szavazók körében.

Emellett ugyanakkor az is jól látszik, hogy a kaotikus ellenzéki összefogáson belül Gyurcsány egykori emberei akarnak visszamászni a hatalomba. Jó példa erre maga Kunszt Márta, akit korábban Gyurcsány Ferenc pécsi helytartójaként emlegettek, de ebbe a körbe tartoznak a helyi MSZP-s gárda egykori ifjútörökjei is, akiket stílszerűen csak csokitolvajoknak hívnak a mai napig. A DK háza táján feltűnnek olyan alakok is, mint a kétes hírű ügyeiről elhíresült Tamon Attila, aki a korábbi szocialista pécsi polgármester idejében az önkormányzati ingatlanok őrzését ellátó Trucker Security Kft.-t vezette.



Civil álarcban

A Mindenki Pécsért Egyesület DK-Momentum-MSZP-Jobbik-összefogását egy álcivil szervezet, a Forum Sopianae Egyesület is színesíti. Ezt még a szocialisták gründolták a 2014-es választásokra, hogy aztán öt évig semmilyen érdemi tevékenységet ne végezzen.

Nem ez az egyetlen civilcsavar a hatalomra ácsingózó ellenzék tarsolyában. Kunszt Márta például arra biztatta a párttagokat, hogy kerüljék a baloldali kifejezés használatát, helyette mondják inkább, hogy ellenzéki vagy civil, illetve sulykolják azt, hogy képviselőik a Mindenki Pécsért jelöltjeiként indulnak. Maga a szervezet névválasztása is átverés, nyilvánvaló, hogy a Mindenki Pécsért Egyesület nevét szándékosan úgy találták ki, hogy rímeljen egy 2002 óta létező valódi civil szervezet, az Összefogás Pécsért Egyesület nevére.

- Közismertek vagyunk a pécsiek körében. A névhasonlóság önmagában is érdekes, de a baloldali pártok ezt még azzal is megfejelték, hogy a programjuknak is szinte azonos címet adtak. A miénké Megújuló Pécsért, az övéké Megújuló városért, ezzel is a választók megtévesztésére törekednek. Készíttettünk erről egy közvélemény-kutatást, az lett az eredmény, hogy a választók közel negyede összekeveri a két szervezetet - mondja Kővári János, az Összefogás Pécsért elnöke, hozzátéve, hogy a mérésekkel is bizonyítható megtévesztés miatt bírósághoz fordul a szervezet.

Bár a kampány hivatalosan csak nemrég kezdődött, a városban már három lejárató szórólap is körbement. A cél a protesthangulat kihasználása, amit a két évvel ezelőtti csődközeli helyzet váltott ki. Itt mindenki szoros versenyre számít. Bár a régi motoros szocialista Komáromi István is indul, sőt lesz még egy jelölt az egykori MDF-es Papp András személyében is, a legnagyobb csata Péterffy és a fideszes Vári Attila között várható.