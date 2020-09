Egyre többen unják a szájmaszkot, sokan nem hordják a buszokon és a vonatokon sem

Főleg a fiatalokra jellemző, hogy maszk nélkül utaznak a buszokon és a vonatokon - legalábbis így tapasztalja egyik olvasónk. Úgy látja, hiába növekszik a megbetegedések száma, napról napra kevesebben tartják be a vírus terjedésének lassítása érdekében hozott intézkedéseket. A rendőrség mellett a közlekedési társaságok munkatársainak is feladata, hogy betartassák az előírásokat, de ez sok esetben rendkívül nehéz.



Rekordokat döntött az elmúlt időszakban a koronavírusos megbetegedések száma, amely alól értelemszerűen Baranya megye sem kivétel. Annak érdekében, hogy a vírus, ha meg nem is áll, legalább lassuljon, a közösségi közlekedési eszközökön kötelező a száj és az orr eltakarása. A VOLÁNBUSZ Zrt. azonban nemrég arról adott ki közleményt, hogy az elmúlt időszakban egyre többen utaznak maszk nélkül a társaság járatain, és a MÁV tájékoztatása szerint a vonatozók esetében is lazult a fegyelem ebből a szempontból.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a szerkesztőségünknek írt levelében egyik olvasónk. A Pécshez közeli településről a megyeszékhelyre ingázó hölgy felháborítónak tartja, hogy a vasúti szerelvényeken „az emberek harmada, de akár a fele nem hord maszkot, de egyre több ilyen felelőtlen ember van a helyi és a távolsági buszokon is".

Olvasónk úgy tapasztalja, hogy általában a fiatalabb korosztály tagjai azok, akik nem foglalkoznak az előírásokkal.



A levélíró szerint „az ellenőröknek, a kalauzoknak vagy a buszvezetőknek nehéz a feladatuk, hiszen sok utas csak addig veszi fel a maszkot, amíg kezelik a jegyét, vagy éppen felszáll a járműre".



A rendőrség az előírások betartását fokozottan ellenőrzi, a nagyobb buszpályaudvarokon az elmúlt időszakban többször is feltűntek. Megkeresésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálat arról adott tájékoztatást, a szabálysértőt figyelmeztethetik, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy szabálysértési feljelentést tehetnek ellene.



Közölték, az úgynevezett védelmi intézkedés megszegése szabálysértésekről csak országos adatok állnak rendelkezésre. A vonatkozó jogszabály hatályba lépése, azaz június 18-a óta - a szeptember 2-i adatok szerint - országosan 735 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, helyszíni bírságot 545 alkalommal szabtak ki és 844 állampolgárral szemben tettek szabálysértési feljelentést. Hangsúlyozták, hogy ezek az esetek nem csak a maszkviseléssel kapcsolatos intézkedések számát tartalmazzák.

Mint azt a rendőrök megkeresésünkre szerkesztőségünknek írták, abban bíznak, hogy az emberek többsége megértette: a járvány terjedésének visszaszorítása, az ennek érdekében hozott szabályok betartása mindannyiunk közös felelőssége.





Képünk illusztráció.