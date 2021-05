Egymás után nyitnak a pécsi múzeumok

Mától megnyitották kapuikat a látogatók előtt a Janus Pannonius Múzeum állandó kiállításai. E naptól a sok éve megszokott (10 és 18 óra közötti) nyitvatartás szerint tekinthető meg a Csontváry-, a Vasarely- és a Zsolnay állandó kiállítás, továbbá a Modern Magyar Képtár. A múzeum többi szakmai osztálya is folyamatosan készül a nyitásra.

Május 4-étől a Csontváry-, a Vasarely- és a Zsolnay állandó kiállítás tekinthető meg, s a szintén megnyíló Modern Magyar Képtárban a Variációk a Színes városhoz címet viseli az a kiállítás, amely a 1967 és 1972 között nyaranta a bonyhádi zománcgyárban dolgozó művészek, továbbá Victor Vasarely alkotásait mutatja be. A tárlat épphogy csak megnyílt 2020 novemberében a Képtárban, a járványügyi korlátozások miatt sajnos azóta nem volt látogatható. Ugyancsak fontos megemlíteni Gábor Jenő (1893-1968) képzőművész párizsi utazásáról írt naplójára alapuló kiállítást, mely szöveg és kép, verbális és vizuális lehetséges teoretikus összefüggéseit villantja fel egy festő életművében.

A Képző- és Iparművészeti Osztály eredménye, hogy a Baranya Megyei Fiúnevelő Otthonból (Pécs, Megye utca 22.) a Modern Magyar Képtár kiállításába került négy nagyméretű zománckép, ezeket a különleges éjszakai kivilágításnak köszönhetően - az épületen kívülről -már eddig is megtekinthették az érdeklődők. Most végre közelebbről is szemügyre vehetik e műveket, valamint a Modern Magyar Képtár állandó kiállításának új részlegét, amelyben neves alkotók (pl. Altorjai Sándor, Bukta Imre, Martyn Ferenc, Valkó László) - több esetben kifejezetten meghökkentő, elgondolkodtató - kollázsai és asszamblázsai kerültek egy térbe.

A Néprajzi Osztály Ládakiállítással és információs táblákkal készül az újranyitásra. A Néprajzi Osztály Leány és ládája címmel 19. századi asztalos ládákat és jelképeiket megismertető időszaki kiállítás koncepcióján dolgozik. A tárlat egyik kiemelkedően szép és patinás látnivalója lesz az osztály ládagyűjteményének egyik legrégebbi darabja 1827-ből. A Néprajzi kiállítás épületében (Rákóczi út 15.) információs táblák kihelyezését tervezik, amelyek sok helytörténeti érdekességre hívják majd fel a látogatók figyelmét a fogadótérben.

A Régészeti Osztály munkatársai az M6-os autópálya új szakaszának építését megelőző régészeti feltárásán, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen (Sátorhely falu külterületén), a III. számú tömegsír (újra)feltárásán, valamint a mohácsi csata hadszíntérkutatásán, az ott megtalált immár 8000 lelet (ólomlövedékek, patkók, érmék) tudományos feldolgozásán dolgoznak.

A Természettörténeti Osztályon folyamatosan zajlik a megújuló állandó kiállítás építése: a gyűjtemény kicsomagolása és a szekrényekben történő elhelyezése. A Kubinyi Ágoston program segítségével már megépült a galéria, így a korábbi kiállítótér nagyobbá és remélhetőleg érdekesebbé vált a majdani látogatók számára. Május 30-áig meghosszabbítva látogatható a Csontváry Múzeumban a Bizarr vagy pazar? című kiállítás. A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum gyűjteményéből származó válogatás szemlélői hazai és külföldi fajokkal - lepkékkel, bogarakkal, egyenes- és hártyásszárnyúakkal -, valamint a házunk táján is megismert fajokkal ismerkedhetnek meg.

Az Új- és Legújabbkori Gyűjteményi Osztályon zajlanak a megújuló ibafai dohányzástörténeti kiállítás múzeumi szakmai előkészítő munkái, s a gyűjtemény újabb értékes város- és ipartörténeti anyagokkal gazdagodott. A folyamatosan végzett belső háttérmunkák közül kiemelendő a gyűjteményekre vonatkozó adatokat tartalmazó számítógépes adatbázis építése.

A későbbi tervek között szerepel a 2020 novemberében elkészült, de a korlátozások miatt akkortól nem látogatható Málenkij robot - 75 című időszaki kiállítás megnyitó ünnepségének pótlása is.



A látogatóktól kérjük védettségi és személyi igazolványuk felmutatását. A látogatás során a szájmaszk viselése kötelező!