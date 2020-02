Egy pécsi könyvtáros kettős élete: Bali Máté az amerikai futballban is odateszi magát

Különösebb tapasztalat nélkül is bátran kijelenthetjük, a könyvtárosi szakma általában nem jár hatalmas izgalmakkal. Tudta ezt jól Bali Máté, amikor ezt az utat választotta. Azonban úgy érezte, szüksége van némi adrenalinbombára, hát elkezdte űzni az amerikai futballt, a tengerentúli tojáslabdás „őrületet", pécsi keretek között. A szelídebbik énje a munkája lett, a vadabbik arca meg a gyepen látható, meccsek, edzések közben. Ezzel került mérlegállásba a kettős élete.

A könyvek meg a számítógépek kiegyensúlyozott világában dolgozik Bali Máté, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa. Korábban filozófiát, meg kommunikációt is hallgatott, de aztán váltott egy merészet, költözött, mást tanult, szinte újragondolt mindent.



- Szombathelyen kezdtem a felsőoktatásban elmélyülni, ám úgy éreztem, változtatnom kell - idézte fel a kezdeteket Bali Máté. - Pécsett, a tudományegyetemen hirdettek informatikus könyvtáros képzést, ami megtetszett. Így kerültem Baranyába, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen gyermekem anyját is itt ismertem meg.

Nem olcsó hobbi Az amerikai futball meglehetősen sok felszerelést követel meg. A mezen, nadrágon, különleges cipőn túl vállvédőt, térdvédőt is viselnek a „harcosok". A kesztyű sem maradhat el, mégis, talán a legfontosabb a fejet védő rácsos sisak. Egy kezdőnek alapból legalább 140-160 000 forintot áldoznia kell arra, hogy pályára léphessen. A minőségtől függően, a felső határ a csillagos ég. Mégis, a neten hozzá lehet jutni márkás, de használt cuccokhoz. Ennek az az oka, hogy sokan hamar abbahagyják az egészet, mert nem bírják a strapát.

- A régi megrögzött kép szerint egy könyvtáros komor falak mögött, kartonok között matat, esetleg egy könyvbe temetkezve olvas.



- Ha létezett ez a modell, az már a múlté. Napjainkban az informatika felé tolódott el ez a tevékenység is. Ez azért fontos, mert az olvasási szokások szintén megváltoztak. Magam is másra keresek rá a világhálón, mint a papíralapú rendszerben, de ez így van rendjén.



- Milyen kötetet vesz a legszívesebben a kezébe?



- Széles a skála. Mivel nagyon szeretem a Csillagok háborúja sorozatot, ezért nem csak a filmeket szoktam megnézni. Leírva más a történet, a részletek ott jobban kidomborodnak. De léteznek a számítógépes rendszerben olyan regények, amik nem hozzáférhetőek magyarul, nyomtatott változatban. Ilyet azonban csak egy esetben „gyűrtem le". A világhálón viszont rengeteg dolgot látok, szeretek tájékozott lenni.



- Persze, könnyű annak, aki otthonosan mozog a szoftverek mentén.



- Ez már az én generációm eszköze. Még mielőtt elkezdtem volna elmélyedni benne, önképzéssel már sokat tudtam a témáról.



- Ettől viszont elég távoli pont a kőkemény amerikai futball.



- Mi a másik ágat - amihez kevés közünk van -, gurulós focinak nevezzük. Amerikához képest természetesen gyermekcipőben járunk, de pár dolgot azért átvettünk tőlük.

Névjegy Keszthelyen, 1987-ben született Bali Máté. A Pécsi Tudományegyetemen (PTE), az alapképzés során szerzett informatikus, meg könyvtárosi diplomát. A Csorba Győző Könyvtárban 2016 októberétől dolgozik. Felesége szintúgy szakmabeli. Közös gyermekük néhány napja született meg.

- Áruljon el közülük néhányat!



- Nálunk a tisztességes fellépés az elvárás. Itt nem lehet csalni a játékot. Bár nem puhány a sportág, de a szimuláció elképzelhetetlen. Aki ilyenre vetemedik, azt egyszerűen kinevetik a társak, meg az ellenfelek egyaránt. Itt nagyon erős a csapatszellem, mindig közösen dolgozunk azért, hogy előrébb vigyük a csúcsos labdát. A pályán folyamatosan kemény ütközet folyik a csapatok között.



- Az egész kissé töredezettnek tűnik, nem folyamatos a meccsek menete.



- Mert rengeteg taktikai variáció van benne, amit meg kell beszélni két mozzanat között. Erővel, testtel űzzük, de az ész nélkülözhetetlen ebben a válfajban.



- Amit a sérülések sem kerülnek el széles ívben.



- Kétségtelen, magamon is érzem ennek a súlyát. Én vagyok a rontáslevevő a Pécs Legioners együttesében. Ami nem sújtja a többieket, azt én kapom meg. Bokaszalag-szakadás, vállficam, agyrázkódás, ezek már értek utol, nem is egyszer. De ezt tudomásul kell venni, ez benne van a ebben a sportban, bár néha balszerencsém is volt. Otthon megbeszéltük, egy határig a felségem is tudomásul veszi, mire adtam a fejemet. A mostani idényt így vállaltam el.