Egy járókelőnek is dobott kilencmilliós zsákmányából a pécsi ékszertolvaj - Videó!

Csaknem kilencmillió forint értékű ékszert lopott egy pécsi ékszerüzlet kirakatából egy 28 éves férfi. A rendőrök 10 perc alatt elfogták.

Mint arról korábban beszámoltunk , a rendőrség ügyeletére hétfőn 4 óra 30 perckor érkezett bejelentés arról, hogy az egyik pécsi ékszerbolt ablakát betörték.

A helyszínre érkező rendőrök 10 perc alatt elfogták a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, egy 28 éves brit állampolgárságú férfit.

Megállapították, hogy a férfi betörte az ékszerbolt kirakatát, egy erővágóval elvágta a biztonsági rácsot, majd a kirakatból nagy mennyiségű ékszert tulajdonított el, mintegy kilenc millió forint értékben.

A betörést valaki mobiltelefonnal rögzítette, ezt a felvételt a rendőrök lefoglalták.







Ezen többek között az is látszik, hogy zsákmányából egy meghökkent járókelő elé is dobott egy darabot, valamint az is, hogy a betörő még egyszer visszament a bolthoz.

A férfi az ellopott ékszereket a helyszín közelében elrejtette, majd később a rendőröknek megmutatta, hova tette azokat.

A rendőrök előállították, majd kihallgatták gyanúsítottként, amelynek során beismerő vallomást tett.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték