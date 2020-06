Egy hét alatt 13-an sérültek meg közlekedési balesetben a baranyai utakon

Baranya megye közútjain június 9-e és 14-e között összesen 43 közlekedési baleset történt, ezek közül 32 anyagi káros volt, míg 11 személyi sérüléssel járt.

A sérüléses balesetek egy esetben súlyos, tíz esetben pedig könnyű sérüléssel végződtek. Ezekben a balesetekben összesen 13-an sérültek meg, 12-en könnyebben, egy személy pedig súlyosan.

Ittasság gyanúja egy balesetnél merült fel.

Az elmúlt héten a sebesség nem megfelelő megválasztása volt a legfőbb baleseti ok, de történt baleset szabálytalan kanyarodás, elsőbbség meg nem adása, szabálytalan előzés, követési távolság be nem tartása, valamint szabálytalan sávváltás miatt is.

Egy hét alatt négy, úgynevezett „magányos", azaz egyjárműves baleset is történt Baranyában.

Ezek a sofőrök úgy sodródtak le az útról, ütköztek fának, estek el motorkerékpárjukkal, hogy a balesetnek más részese nem volt.