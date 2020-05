Egy éve 32 fok volt ezen a napon, a mostani hétvégén a húsznak is örülhetünk Baranyában

Pocsék időjárás ígérkezik a pünkösdi, hosszú hétvégére, a strandokat elfelejthetjük. Bár egy éve szinte kánikula volt ezen a napon, az utóbbi húsz év során többször is fáztunk pünkösd napjaiban.

Szombaton is lesz napsütés, de elszórtan előfordulhat záporeső, egy-egy zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb hőmérséklet 5-13, a legmagasabb 16-22 fok között alakul.



Vasárnap északkelet felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre, záporesőre. Többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 7-12 fok lesz.

Napközben 15-20 fokig melegszik a levegő, de a tartósabban felhős északi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet - olvasható az előrejelzésben.

2019-ben, pünkösdkor 32 fokot is mutattak a hőmérők Baranyában.

Egy évvel azt megelőzően viszont csak húsz fok volt, 2016-ban pedig ennél is hűvösebb, 12-18.

Tíz esztendeje, 2010-ben 28 fokos meleget élvezhettünk, míg 2000-ben 30 fok volt pünkösdkor.