Drágán vett szerelmek: több nőt is becsapott az interneten ismerkedő férfi

A Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat az ellen a budapesti férfi ellen, aki internetes társkereső oldalon megismert nőket csapott be és károsított meg.



A férfi 2015. tavaszán ismerkedett meg első áldozatával, akivel elhitette, hogy komoly üzletember, és felajánlotta a sértettnek, hogy induló vállalkozásában ő is részt vehet. A nő elfogadta a férfi ajánlatát, és a közöttük lévő érzelmi viszonyban is bízva, kérésére több mint félmillió forint értékben vásárolt mobiltelefonokat és vett fel személyi hitelt, amit aztán a vádlott nem fizetett vissza.



A vádlott 2015. őszén internetes társkereső oldalon ismerte meg a második sértettet is, akinek szintén azt mondta, hogy ő jól menő vállalkozó, komoly üzletei vannak, és felajánlotta a nőnek, hogy megtakarításait befekteti. Annak érdekében, hogy még hitelesebbnek tűnjön, a vádlott egy ismerősét is bemutatta a sértettnek, azt állítva róla, hogy híres budapesti ügyvéd. A nő ebben az esetben is elhitte, amit a vádlott állított, és ezért, valamint a közöttük kialakuló bizalmi, érzelmi viszony miatt pár hónap alatt, több mint 6 millió forintot adott át a férfinak befektetési céllal. Ezen kívül a sértett mobiltelefonokat, egyéb műszaki cikkeket vásárolt, hiteleket vett fel a férfi kérésére, és több ingóságot, köztük aranyrudakat adott át a részére. Az okozott kár ebben az esetben meghaladta a 16 millió forintot.



A férfi ebben az időszakban munkahellyel, jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezett, vagyis mindkét nőt megtévesztette, és nekik kárt okozott. A cselekmény csalásnak minősül, amelyért - figyelemmel az elkövetési értékre - kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.