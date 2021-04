Dr. Bertók Gábor vezetheti júniustól a Janus Pannonius Múzeumot

A régész-főmúzeológus szakembert négy pályázó közül ítélte a legjobbnak az önkormányzat által felkért véleményező bizottság, öt évre szóló kinevezését a közgyűlést helyettesítő online konzultáción a képviselők többsége is támogatta.



Ismert, hogy a Janus Pannonius Múzeum igazgatói pályázatát másodszor írta ki az önkormányzat, mivel az első eljárás eredménytelenül zárult. A februárban meghirdetett pályázatra végül négy jelentkező adta be pályázatát, egy külsős pályázó mellett hárman az intézmény jelenlegi munkatársai közül. A

7 fős önkormányzati bíráló bizottság valamennyi jelöltet meghallgatta, és végül dr. Bertók Gábor igazgatói pályázatának elfogadását javasolta. A javaslatot a közgyűlést helyettesítő online konzultáción a képviselők többsége is támogatta, így júniustól Dr. Bertók Gábor veszi át Dr. Csornay Boldizsár helyét a pécsi múzeum élén.



- Az eddigi igazgató a kulturális terület viharos időszakában állt helyt az intézmény élén, ezúton is köszönöm munkáját. A pályázatra ezúttal is nagyon színvonalas pályaművek érkeztek, ezek közül a bírálók végül Dr. Bertók Gábor pályázatát tartották a legjobbnak. Mind a szakmai, mind a kutatói múltja rendkívül meggyőző, és a múzeum vezetésére vonatkozó, a szervezeti és tudományos munka átalakítását célzó újító elképzelései is előremutatók. Fontos szempont volt kiválasztásában az is, hogy Dr. Bertók Gábor kinevezését a múzeum dolgozóinak többsége szintén támogatta. Az új igazgatótól azt várjuk, hogy a múzeumi kiállítások legyenek még inkább látogatóbarátok, nemcsak tartalmukban és információs anyagaikat tekintve, hanem a kiállítóterek és kiszolgálóhelyiségek minőségét illetően is. Az elmúlt időszak tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy a múzeum és a város más kulturális intézményeinek kapcsolata milyen értékeket rejt magában, ezért azt szeretnénk, ha a múzeum együttműködése a többi kulturális szereplővel és a Művészeti Tanáccsal folyamatosan fejlődne a jövőben - mondta el Bognár Szilvia, Pécs kulturális területért felelős alpolgármestere.



Dr. Bertók Gábor a 2005. szeptember 1. óta a Janus Pannonius Múzeum régész-főmuzeológusa, valamint 2012 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének adjunktusa, az intézet keretein belül működő Roncsolásmentes Régészeti Tanszék vezetője.

Szakmai tevékenysége rendkívül sokrétű, mind a fordított szakirodalom, mind a vezetett ásatások tekintetében. Szakmai elismertsége hazai és nemzetközi viszonylatban is kiváló.

Dr. Bertók Gábor a Mohács 500 Csata- és Hadszíntérkutató egyesület elnöke, aki a mohácsi csata egykori helyszínének kutatása során végzett fáradhatatlan munkája, valamint jelentős nemzetközi régészeti feltárásokban vállalt szerepe elismeréseként 2021. március 15-én a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott.