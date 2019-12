Diákmunka Pécsen - szerződj online, dolgozz másnaptól!

Papírhalmok két példányban, aláírás, személyes találkozás, utazás: ez már mind a múlté. Ha szeretnél diákszövetkezeti taggá válni, hogy az egyetem mellett némi keresetre is szert tegyél, akkor ma már ezt simán megteheted egy elektronikus szerződéssel, online.

Atlasz Iskolaszövetkezet - online megoldások



Az Atlasz Iskolaszövetkezetet 2015-ben alapította négy tettrekész, fiatal srác és mára már a diákbarát szolgáltatásairól híresek. Online szerződés, elektronikus jelenléti ív, országszerte bővülő munkalehetőségek, magas órabérek jellemzik őket. A budapesti irodában egy fiatal csapat végzi a munkát, a kollégák közt több diákmunkás is található - ismerik és átérzik a tanulók helyzetét.

Elsőkként vezették be az elektronikus szerződést a diákok számára, hogy megkönnyítsék a kötelező, törvény által előírt adminisztrációt. A jogi keretek fontosak, de nem kell, hogy bonyolultak is legyenek! Az elektronikus szerződést egyszerűen elintézheti minden diák, akár egy mobiltelefon segítségével is.

Az iskolaszövetkezet szívesen segít a munkaválasztásban és a felmerülő kérdések megválaszolásában is: online videós beszélgetéssel teszik ezt, így ehhez sem már kell elhagyni a lakást. A teljes regisztráció és a munkára jelentkezés folyamata ma már csak 1 nap: akár másnaptól indulhat a munka! Csak előszűrt, ellenőrzött cégek álláshirdetései jelennek meg náluk, komolyan veszik a fiatalok jogainak és érdekeinek képviseletét.

Pécsi diákmunka, egyszerű jelentkezés



Pécsi diákmunka is elérhető az AtlaszDiáknál - egyelőre jellemzően vendéglátós munkakörök vannak, de az állások köre folyamatosan bővül. A vendéglátós pozíciók rugalmas munkaidővel az egyetemi tanulmányokhoz igazíthatóak, így egyszerűen összeegyeztethető a tanulás és a pénzkeresés.

Ha szimpatikus számodra a kényelmes és gyors, online ügyintézés, a magas órabérű, rugalmas munkaidejű diákmunkák , akkor gyere és csatlakozz a szövetkezethez! A tagság megváltásának a díja mindössze 500 Ft és ez is utólag, az első fizetésedből kerül csak levonásra, ha már dolgoztál náluk.

Örömmel látjuk, hogy a diákszövetkezetek igyekeznek lépést tartani a Z generáció tempójával. Hiszen pont az egyetemi tanulmányok során szerzett munkatapasztalat a garancia arra, hogy nem üres önéletrajzzal kell majd kezdeni a munkaerőpiacon!