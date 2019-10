Demszky és Tarlós díszpolgárrá választását kezdeményezi Karácsony

Demszky Gábor és Tarlós István korábbi városvezetők díszpolgárrá választását kezdeményezi a magyar önkormányzatiság - jövő évben esedékes - 30. évfordulója alkalmából Karácsony Gergely megválasztott főpolgármester, aki ezt csütörtökön, a Főpolgármesteri Hivatal átadás-átvételét követően jelentette be sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely elmondta, Budapest új szabad önkormányzatiságának harmincadik évfordulója alkalmából azzal a kezdeményezéssel él majd, hogy Demszky Gábort és Tarlós Istvánt válassza a Fővárosi Közgyűlés Budapest díszpolgárává. Úgy fogalmazott: "az elmúlt harminc év fontos tapasztalatokat és értéket jelent számunkra".



Közölte, a rendszerváltást követően az első húsz évet Demszky Gábor, az azt követő kilencet Tarlós István vezetésével töltötte Budapest. Mindkettőjükre nagyon sokan szavaztak, "egyikőjük sem volt hibátlan", voltak jó és rossz döntéseik, de mindketten nagyon szerették Budapestet - fűzte hozzá Karácsony Gergely.



Hangsúlyozta: Budapesten új korszakot kell nyitni, amely visszaadja a főváros megtépázott szabadságát, és felkészíti arra, hogy reagálni tudjon a világ összes nagyvárosát érintő nagy kihívásokra.



Azt mondta, rendkívül korrekt, a város iránt elkötelezett és barátságos volt az átadás-átvételi folyamat, amely a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A formális részt követően egy hosszú négyszemközti beszélgetést folytattak Tarlós Istvánnal.



Hozzátette, Tarlós István ígérete szerint nyitott arra, hogy információval, véleményével segítse munkáját.



Egy nagyon kemény kampány után vagyunk, és nagy a felelősségünk abban, hogy a háborgó lelkeket megnyugtassuk és Budapest továbbra is egy békés város legyen, ahol az együttműködés a meghatározó - jelentette ki Karácsony Gergely, aki hangsúlyozta azt is: olyan főpolgármester szeretne lenni, aki mindenkit képvisel, azokat is, akik nem rá szavaztak. Kiemelte, tudja, hogy a bizalmat meg kell szolgálnia.



Közölte, a hivatalban "semmilyen vérengzésre vagy politikai boszorkányüldözésre nem kell felkészülni", fél év türelmi időt kapnak az ott dolgozók, hogy kiderüljön, hogyan tudnak együtt dolgozni a továbbiakban.



Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva elmondta, a Liget projekt építési engedélyeiről tájékozódik hivatalba lépése után. Az új Fővárosi Közgyűlés az első ülésén meghozza azokat a döntéseket, amelyek alapján a Városliget területén - az építési szabályzatnak megfelelően - új épület nem épülhet. Azokkal az épületekkel kapcsolatban, amelyekre van már építési engedély, jelezte, hogy több olyan építkezés is van, ahol az építési engedélyt a bíróságon megtámadták, és ennek nyomán azt törölte a bíróság.



A sportberuházásokról szólva elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán erősítette meg, hogy a Tarlós István főpolgármester és a kormány között korábban létrejött egyezség fennáll, és ez biztosítja a vétójogot a főpolgármesternek. Így a jövőben tervezett "sportberuházásokkal kapcsolatosan ennek a vétónak érvényt fogok szerezni" - jelentette ki Karácsony Gergely.



A várhatóan hamarosan induló Pesti Hírlapot érintő kérdésre válaszolva azt mondta: nyitott arra, hogy egy objektív, pártpolitikától mentes sajtótermék terjesztésében a főváros partner legyen.



Közölte azt is, hogy a főpolgármester-helyettesek személyére vonatkozó javaslatait a jövő hét második felére meghozza.