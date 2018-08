Csaknem 850 gyermeknek tartanak tehetségfejlesztő foglalkozásokat a Zsolnay-negyedben

Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben címmel a tanórák anyagát kiegészítő, azt élményszerűvé tevő ingyenes foglalkozássorozatot indított 850 iskolás gyermek számára a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) - hangzott el a kezdeményezést ismertető keddi sajtótájékoztatón.



Vincze Balázs, a ZSÖK ügyvezetője az élményórák egyik negyedbeli helyszínén elmondta: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 15 millió forintos pályázati keretéből a két év alatt mintegy 300 programot tartanak. A kezdeményezés célja az óvodás, általános- és középiskolás gyermekek tehetséggondozása és tehetségfejlesztése - tette hozzá az ügyvezető.



A ZSÖK hasonló kezdeményezéseire visszautalva Vincze Balázs kiemelte, hogy az elmúlt három évben "erősen fejlesztették" a családok számára kínált szolgáltatásaikat. A programok mellett az is fontos, hogy azok milyen környezetben valósulnak meg - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed a baranyai megyeszékhelyen "ennek az egyik legideálisabb tere".



Az Élményórák program keretében a partnerintézményekbe járó 844 gyermek - közülük 268 hátrányos helyzetű fiatal - vesz részt az ismeretátadó, készségfejlesztő, a kultúra eszközeivel a tapasztalati tudás megszerzését elősegítő foglalkozásokon, amelyeknek a Zsolnay Kulturális Negyeden kívül a ZSÖK belvárosi helyszínei, valamint a partnerintézmények adnak helyet.



Petrik Bernadett, a projekt szakmai vezetője elmondta, hogy természettudományos, történelmi, valamint művészeti és művészettörténeti kompetenciákat is fejlesztenek az élményórák keretében. Lesznek planetáriumi előadások, fizikai kísérletek, kézműves és "varázsóra" foglalkozások, Pécs történetét bemutató programok, valamint tárlatvezetések és képzőművészeti témahetek.



Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere a kezdeményezést méltatva a többi között kiemelte, hogy a foglalkozás helyszínei, a Zsolnay-negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont révén a gyerekek közelebb kerülhetnek a város múltjához, ami a baranyai megyeszékhelyhez való kötődésüket is erősítheti.