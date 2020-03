Bezárják a pécsi vásárcsarnokot, hétvégi menetrend szerint járnak a buszok

Újabb intézkedéseket jelentett be a pécsi önkormányzat. Közlemény.

"Az új koronavírus terjedése kapcsán az elmúlt hetekben számos megszorító

intézkedést fogalmaztunk meg: rendezvényeket mondtunk le, intézményeket zártunk

be, korlátozásokat vezettünk be az élet különböző területein. Sok más városban a

vírus megjelenése után bezárták a vásártereket, csarnokokat. A pécsi vásárcsarnok

bezárása helyett először szigorú szabályozást vezettünk be. Mivel a csarnok nem

csak szimbolikus hely, de főleg az idősebb pécsiek kedvelt bevásárlóhelye,

szigorított módon, de a nyitva tartás mellett döntöttünk egészen addig, amíg a

legveszélyeztetettebbek élelmiszerellátását az otthonukban, biztonságos módon nem

tudtuk megoldani.

A napokban felállt és azóta is működik a PAPI, a Program a Pécsi Idősekért,

amelynek keretében egyebek mellett élelmiszert szállítunk az egyedül élő pécsi

idősek otthonába. A pécsi városvezetés ezzel a lépéssel teremtette meg a

lehetőségét annak, hogy úgy zárja be a pécsi vásárcsarnokot, hogy előtte

gondoskodott azon pécsi idősek ellátásáról, akikéről más nem tud.

A fentiek értelmében Pécs polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

nevében március 24-én, kedden azt a döntést hozta, hogy a pécsi vásárcsarnok

március 26-a, csütörtök 0:00 órától visszavonásig zárva tart.

A fenntartó Pécsi Vagyonhasznosító (PVh) Zrt. a bezárás után a vásárcsarnok

teljes területét fertőtleníti.

A PVh az árusoktól nem szedi be a következő havi helypénzeket. A már

befizetett egyéb bérleti díjakat beszámolja a PVh a nyitást követően az adott

hónap bérleti díjába.

Ingatlanok bérleti díjai

A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben az ingatlanok bérleti díjainak

megfizetésére vonatkozóan a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a következőképpen jár el:



Április és május hónapokra a PVh Zrt. a szerződések szerinti bérleti díjakat

nem számlázza ki. Ezen időszak bérleti díjának elszámolásáról és az azt követő

időszakra vonatkozóan minden bérlővel egyénileg egyeztet a társaság legkésőbb

május végéig.

A PVh Zrt. a vásártéren és a vásárcsarnokban a bérlők által korábban megváltott

árusítóhelyeket az árusító tevékenységük folyamatosságától, illetve

szüneteltetésétől függetlenül részükre a továbbiakban is fenntartja. Az elkövetkező

időszakra eddig befizetett bérleti díjakat a jövőben beszámítja.



A fentiek mellett, a válsághelyzetben a bérelt ingatlanuk szerződés szerinti

használatában nem korlátozott bérlők esetében a társaság díjbekérőt küld, mely

alapján pontos fizetés szükséges.



Pécs önkormányzata a fentivel megegyező eljárást és egyeztetést kért minden

cégétől és intézményétől (pl. ZSÖK NKft., Pécsi Állatkert) az ott ingatlanokat vagy

helyiségeket bérlők esetében.



További, általános információ:

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. azt kéri: elháríthatatlan, életet, tűz- vagy

vagyonbiztonságot veszélyeztetőműszaki probléma vagy balesetveszély esetén az

érintettek hívják a +36 30 990 4289 telefonszámot!

A társaság kérése, hogy beadványaikat minden esetben írásban szíveskedjenek

postacímükre (Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., 7603 Pécs 3., Pf.: 158.) központi e-mail

címükre ([email protected]), illetve az ismert elérhetőségekre eljuttatni.

Tüke Busz ZRt.: életbe lép a hétvégi menetrend

Az új koronavírus terjedésének lassítása érdekében és a lecsökkent utasforgalom

miatt a Tüke Busz Zrt. március 26-a, csütörtök 0:00 órától visszavonásig átáll a

hétvégi menetrendre, a pécsi helyi járatú autóbuszok e szerint fognak közlekedni.

A fenti intézkedéseket a pécsiek egészségének védelme és biztonsága érdekében

hoztuk meg, kérjük a lakosság szíves megértését", olvasható a közleményben.