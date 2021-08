Béke, nyugalom, peca: több mint húszezren váltottak horgászjegyet Baranyában

Egyre népszerűbb a horgászat Baranyában, sokan járnak Orfűre, a Malomvölgy tavakhoz és a folyókhoz pecázni, de kedveltek az egyesületi vízterületek is. A megyében tavaly körülbelül 21 ezren váltották ki az állami horgászjegyet, a növekedés pedig az idei évben sem állt le, eddig több mint 20 ezren vásároltak ilyen engedélyt. Évről évre növekszik a pecabotot ragadó gyerekek száma is.



A szabályok értelmében Magyarországon csak azok horgászhatnak, akik regisztráltak a HORINFO rendszerben, amit a horgaszjegy.hu internetes oldalon vagy személyesen tudhatnak le a pecások. Ezt tavaly több mint 700 ezren tették meg országos szinten, közülük pedig 500 ezren állami horgászjegyet váltottak.

A nyugodt környezet, a friss levegő, a természetközeliség és még ki tudja, mennyi okból, de a horgászat egyre nagyobb népszerűségnek örvend Baranyában is.



- A megyében tavaly az 54 működő horgász egyesületben az állami horgászjegyet váltók száma meghaladta a 21 ezer főt. Ez 8 százalékos növekedést jelent a korábbi évhez képest - fogalmazott Kapitány Zsolt, a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke. Hozzátette, a pozitív tendencia idén is folytatódik, eddig több mint 20 ezren váltottak állami horgászjegyet a megyében, a szenvedélynek pedig egyre több gyerek is hódol.

Baranyában az egyik legnépszerűbb horgászhely Orfű és a település környéke, kedveltek a Pécshez közeli vizek, például a Malomvölgyi tavak, de sokan keresik fel az egyesületi vízterületeket is.

- Népszerű helyszín a Duna és Dráva is, bár a folyóvízi horgászatnál a külső tényezők, például a vízállás, az áradás és az apadás jobban befolyásolják a halfogást, mint egy állóvízen. A folyók vadregényessége sok meglepést tartogathat a halfogás tekintetében is - mondta Kapitány Zsolt.

A természetes vizeken a kereskedelmi halászat megszüntetése nagyban befolyásolta a halgazdálkodást, nagyobb teret nyert a horgászat. Az ügyvezető elnök szerint örömteli, hogy egyre több olyan halfajt telepítenek, amelyek az élőhelyi adottságoknak jobban megfelelnek.