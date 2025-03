Befejezték a baranyai zsaruk a nyomozást a gyógycipős csalások ügyében

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság is befejezte azt a nyomozást, ami költségvetési csalás miatt indult olyan orvosokkal és cégvezetőkkel szemben, akik valótlan adatokat felhasználva megkárosították a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK). Most egy szegedi doktornővel, valamint két szegedi cég két-két ügyvezetőjével szemben javasolnak vádemelést a nyomozók.

Az ügy még 2022 novemberében indult a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál. (KR NNI). A NEAK adatszolgáltatásai alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) állapította meg, hogy gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek törvénysértő módon hívnak le az egészségbiztosítási alapból állami támogatásokat. Amikor kiderült, hogy a bűncselekményben számos cég és orvos érintett az ország különböző pontjain, a KR NNI-nél és több vármegyei rendőr-főkapitányságnál, nyomozócsoportok jöttek létre, melyek a felderítés szakaszában szorosan együttműködtek az NVSZ-szel.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2023 januárjában hajtottak végre először ehhez az ügycsoporthoz köthetően akciót.

Két szálon futott a nyomozás. Az egyiket - egy szekszárdi orvossal és egy szegedi cégvezetővel szemben - még tavaly nyáron befejezték a Baranya vármegyei bűnügyesek.

Míg a másik szálnak most értek a végére. Ez utóbbiban egy szegedi orvos és két szegedi cég érintett. A doktornő orvosi anamnézis nélkül vagy mindössze egy felületes vizsgálat alapján, illetve kistelepüléseken szűrőnapokat szervezve írt fel különböző gyógyászati termékeket általában idősotthonok lakóinak, nyugdíjasklubok tagjainak, akiknek arra a gyógyeszközre általában szükségük sem volt.

A hangsúly a páciensek adatain volt, vagyis ezen fiktív adatokat tartalmazó recepteket felhasználva igényelt vissza két szegedi gyógyászati termékeket gyártó és forgalmazó cég állami támogatásokat. A termékek többsége C2-es gyógycipő volt, de akadt Boston-ortézis, illetve térdrögzítő is. A betegek között kiosztott eszközök azonban általában használhatatlanok voltak. A kft-k ügyvezetői bűnszövetséget alkotva dolgoztak össze az ortopéd orvossal. A családi vállalkozásként működő cégekben benne volt az apa, két lánya és egyikük férje is, mindegyikük vezető pozíciót töltött be a társaságokban. A két vállalat összességében több mint 300 millió forinttal károsította meg két év alatt a NEAK-ot.

A Baranya vármegyei rendőrök az aprólékos nyomozás során beszereztek minden olyan iratot, mely alátámasztja a doktornő és a család bűnös tevékenységét. Összesen közel 800 tanút hallgattak ki, míg vagyonvisszaszerzési eljárás keretében több millió forintot foglaltak le, valamint több ingatlant is zár alá vettek. Az orvossal és a négy cégvezetővel szemben most fejezte be a nyomozást a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közös nyomozócsoportja. Az iratokat a Baranya Vármegyei Főügyészségnek küldték meg.