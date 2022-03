Baranyai tűzoltókat is elismerésben részesítettek a nemzeti ünnepünkön

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezést a katasztrófavédelem március 11-én Budapesten. Az ünnepség alkalmat adott arra is, hogy a jelenkor legjobbjai is elismerésben részesüljenek, így az a négy kolléga is, akik a megyében teljesítenek szolgálatot.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Illés József Károly tűzoltó főtörzszászlósnak, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.



A főigazgató szolgálati feladatai kiemelkedő ellátása elismeréseként 2022. március 15-i hatállyal soron kívül tűzoltó főhadnaggyá léptette elő Keresztes László tűzoltó hadnagyot, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát.



Munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesült Bocz Gábor Ernő tűzoltó főtörzsőrmester, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója és Vörös Árpád tűzoltó főhadnagy, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki-biztonsági tisztje.



Az altábornagy annak a több mint húsz tűzoltónak is gratulált, akik március 10-én a forradalom és szabadságharc 174. évfordulójának tiszteletére rendezett tárcaünnepségen a Belügyminisztériumban vehették át a köztársasági elnöki, illetve miniszteri elismerésüket, előléptetési okmányukat.