Baranya több településére is felhőszakadás, jégverés csapott le csütörtökön

Olvasóink beszámolói alapján csütörtökön több baranyai településen is heves viharok voltak. Az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) veszélyjelzése szerint a nap során további felhőszakadások is kialakulhatnak.

Berkesdi olvasónk elmondása szerint a településre nem sokkal dél előtt csapott le a vihar.

A felhőszakadást jégeső is kísérte, a vízelvezetők nem tudtak megbirkózni az esővízzel, az udvarokon állt a jég.

Baranya több településén is hasonló volt a helyzet.

Az OMSZ veszélyjelzése szerint ma főként a délutáni, esti órákban az ország déli felében egy-egy intenzív zivatar is valószínű, melyhez lokálisan a 40-50 mm csapadék, 70-85 km/h-s szélroham és jégeső is társulhat.

Péntek délutántól legfőképp a Nyugat-Dunántúlon, majd később egyre inkább a középső országrész felé tartva is várható heves zivatar és felhőszakadás. A fő kísérőjelenség pénteken a felhőszakadás lesz, az említett területeken rövid időn belül 40-50 mm, de néhol akár >50 mm is összegyűlhet. Emellett a zivatarokat viharos széllökések (60-90 km/h), jégeső is kísérheti.