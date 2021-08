Bár korábban bírálta, most mégis beült Péterffy Attila frakciószövetségébe Kóbor József Frissítve: 2021. augusztus 12. csütörtök 13:04

FRISSÍTVE: közleményben reagált a Fidesz. A helyhatósági választások előtt még kritizálta Kóbor József és nem is támogatta a helyi LMP fel a balliberálisok polgármesterjelöltjét, Péterffy Attilát, a párt képviselője most mégis beült a Pécs Jövője Frakciószövetségbe. Pécs zöld biztosaként tevékenykedik majd. Az LMP csatlakozásával 15 főre emelkedett a Péterffy által gründolt frakcióószövetség tagjainak száma.

"- Többször kijelentették már, hogy az ellenzék jelöltjét, Péterffyt sem tudják támogatni.

- Ez így is van. Péterffy Attilát már korábban ismertem, zöldaktivistaként, majd képviselőkoromban is. Amikor terítékre került a biomassza kérdése, én már akkor is jeleztem, hogy Franciaországban vagy Németországban börtön járna az ilyen mértékű tűzifaégetésért és itt sem volna szabad ezt csinálni" - ez volt olvasható abban az interjúban, amit Kóbor Józseffel készített a 2019-es helyhatósági választásokat megelőzően a PécsMa. hu.

Úgy tűnik azonban, ma már ez nem számít vagy másképp gondolja Kóbor József, ugyanis - amint azt csütörtökön bejelentették - az LMP képviselője is csatlakozott a Mellár Tamással való összetűzés után által létrehozott Pécsi Jövője csoporthoz.

Ezzel a frakciószövetségnek immár 15 tagja van, ami nyugodtabb hátteret jelenthet Péterffy Attilának az eddig vékony többséggel szemben.

(A 26 fős közgyűlésben a Mindenki Pécsért Egyesületnek négy (a Momentum három képviselője és a leváltott DK-s alpolgármester bognár Szilvia), a nemzeti oldalnak pedig hét képviselője van.)



Úgy tűnik, a korábbi nézetkülönbségek ellenére most tényleg szent a béke a felek között, mivel bejelentették azt is, hogy Kóbor József Pécs zöld biztosaként fog tevékenykedni a jövőben.

A Fidesz csütörtökön kora délután közleményben reagált:

"Kilóra vette meg Keresztest és a pécsi LMP-t a Gyurcsány vezette baloldal

Korábban Keresztes nevezte „erdőégetőnek", most párttársa mégis „zöld biztosa" lesz Péterffy Attilának. Egyértelmű, hogy Keresztes László Lóránt még az elveit is feladja azért, hogy felkerülhessen Gyurcsány Ferenc porondjára.



Tavaly márciusban saját posztjában képmutatónak és álszentnek nevezte a pécsi balliberális többséget Keresztes, amikor is Pécs volt az egyetlen olyan város, ahol elbukott a Székely Nemzeti Tanács által, a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés ügye. Keresztes akkor úgy fogalmazott, hogy ezek a képviselők „a megosztottság és gyűlöletkeltés mocsarában dagonyázva érzik jól magukat, egy napra sem akarnak onnét kijönni".



Sajnálattal látjuk, hogy most saját hatalomvágyától vezérelve Keresztes László Lóránt is befekszik a gyűlöletkeltés mocsarába.



Pikáns adalék a mai bejelentéséhez, hogy a tavaly decemberben kinevezett új pécsi alpolgármester személyét is elfogadhatatlannak tartotta Keresztes, Nyőgéri Lajosról úgy nyilatkozott, hogy csak egy újabb teher a város nyakán.



Emlékezhetünk, az LMP 2019-ben még önálló jelöltet indított a polgármesteri posztért Pécsett. Ezt akkor azzal indokolta Keresztes, hogy „a baloldali pártok a látszat ellenére nem működtek együtt az LMP-vel".



Péterffy Attila ma frissen kinevezett környezetvédelmi és fenntarthatósági biztosa Kóbor József akkor úgy fogalmazott, „Péterffy Attila se nem pécsi, se nem zöld jelölt". Ennek ellenére most mégis egy olyan frakció szövetségnek a tagja lett Kóbor József, amelynek politikusai a megválasztásuk óta minden korábbi zöld programot leállítottak.



Nincs panelprogram, nincs faültetési program, nincs zöldiskola pályázat és Péterrfy Attila nem támogatja a zöld szervezeteket, a szemléletformálást sem.



Az LMP azzal, hogy most bebújt a szocialista sátorba, elárulta a saját elveit és becsapta korábbi szavazóit!



Keresztes László Lóránt pedig a politikai túlélése érdekében felállt a saját maga által hiteltelennek nevezett baloldal politikusok mellé, Gyurcsány Ferenc porondjára", olvasható a dokumentumban.