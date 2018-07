Bár drágult, de így is vonzó az Adria - A pécsiek közül is több ezren Horvátországban nyaralnak

Ugyan már bőven a nyári főszezonban járunk, nem érdemtelen felkészülniük azoknak, akik még csak most indulnának nyaralni az Adriai-tenger partjára. Horvátország továbbra is a magyar turisták egyik legkedveltebb célpontja, hiszen pár óra alatt könnyedén elérhető a gyönyörű Isztria vagy a dalmát partvidék. Körképünkben röviden áttekintjük a legfontosabb tudnivalókat ahhoz, minél gondtalanabb legyen a pihenés déli szomszédunknál.

Az Adriai-tenger legközelebbi pontja alig négyszáz kilométer megtétele után már elérhető Pécsről, a táv pár óra alatt teljesíthető - bár a határon való átjutás az egyre növekvő forgalom miatt hosszabb időt is igénybe vehet az eddig megszokottnál .

Ami a benzinköltséget illeti, a benzin valamivel drágább Horvátországban, mint nálunk, egy liter benzin ára átlagosan 9,3 kuna , míg a dízel valamivel kevesebbet, kilenc kunát kóstál. (Egy kuna kicsivel több mint 44 forintot ért cikkünk írásakor.)

Az utazás természetesen autópályán a legegyszerűbb és a leggyorsabb, de azt tudni kell, hogy a turisztikai főszezonban tíz százalékkal drágább az autópályadíj, mint más időszakokban.

Ennek megfelelően a leggyakrabban igénybe vett szakaszokon is többet kell fizetni, így például Zágrábtól Rijekáig 77 kunát, a Rab-szigetig 61 kunát, Pagig 96 kunát, Zadarig 139, Trogirig 186, míg Splitig 200 kunát kell kiperkálni.

Miután idén is rengeteg magyar tölt el rövidebb-hosszabb időt a horvát tengerparton, a szállások előzetes lefoglalása mindenképpen szükséges és ajánlott. A legolcsóbb kétszemélyes szállásokért átlagosan 50-60 ezer forintot kell fizetni , de természetesen a szolgáltatás színvonalától függően ennél jóval többet is elkérhetnek a szállásadók.

Az alapvető élelmiszerekkel kapcsolatosan jó tudni, hogy azok megvásárlására nem a kisboltok a legolcsóbbak, hiszen több nagy élelmiszerdiszkont-áruház is jelen van az országban, így a Konzum, a Metro, az Interspar és a Lidl is, ez utóbbi ráadásul folyamatosan terjeszkedik és több új üzletet is nyit 2018-ban . Ezekben a boltokban hozzávetőleg ugyanannyiba kerül a kenyér és a tej, mint nálunk Magyarországon.

Így tehát egy kiló kenyér 6-8 kunába, egy liter tej pedig 5-6 kunábsa kerül, a sör valamivel drágább, egy liter sörért 14-18 kunát kérnek el.

Ami a következő időszak időjárását illeti, az előrejelzések szerint egyelőre nem fog tombolni a kánikula, de nem is kell, hogy azt tegye, hiszen már a 25-27 fokos hőmérséklet is bőven megfelelő ahhoz, hogy elfelejtsük otthoni gondjainkat és szabadan pihenjünk a csodálatos horvát tengerparton.