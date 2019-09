Babaútlevél a Zene világába: a PFZ minden korosztály számára kínál zenés fejlesztő programot

Kodály Zoltán szellemiségéhez hűen új kezdeményezést vezet be a Pannon Filharmonikusok, hogy már újszülött kortól otthonosan mozoghassanak a gyerekek a zene világában.

A Pannon Filharmonikusok a Kodály Központ rezidens zenekaraként Kodály Zoltán szellemiségéhez hűen a legfiatalabbakra is gondolt, amikor kiadta babaútlevelét a Zene világába. A gyönyörűen illusztrált ingyenes kiadvány meseszerű történetekkel csábítja a kicsiket a Kodály Központban hallható koncertekre, melyek látogatását a zenekar matricákkal és apró ajándékokkal jutalmazza.



A zenei nevelés fontossága és a gyermekekre gyakorolt fejlesztő hatása mára ismert ténnyé vált, melyet számos szakirodalom és tanulmány igazol. Ennek következtében egyre több szülő számára elsődleges, hogy gyermeke ezen a téren is tapasztalatokat szerezzen. A Pannon Filharmonikusok Babaútlevele éppen azokhoz a szülőkhöz szól, akik a zenei nevelést is a mindennapok részének tekintik a pici születésétől kezdve. Ez a kiadvány kedves szövegével és mesés illusztrációjával tökéletes bevezetőt jelent ebbe a világba, melynek állomásai a kiskönyvben folyamatosan dokumentálhatókká is válnak.



„A Zene birodalma varázslatos. Képzelj el egy országot, aminek a hangocskák a lakói, a hangszerek a házai, és a dallamok dimbes-dombos utcácskáin kanyarogva jutunk el a Harmónia Palotájába, ahol együtt él békességben a Csendkirály és a Hangkirálynő. Életüket a szívükbe zárt dal ritmusára táncolják, nagy-nagy szeretetben. Sosem vágnak egymás szavába és nem is lépnek a másik lábára: kéz a kézben járnak, akár a fény és a sötétség..." - olvasható a Graf Orsolya által írt kiadvány bevezetőjében. A babaútlevél minden oldalán más-más szereplővel ismerkedhet meg az olvasó, melyeket Ferling Szonja készített.



Egy nagyszerű támogatásnak köszönhetően a babaútlevelet 2019 nyarától minden újszülött csecsemő megkapja a Fejérdy Zsófia által létrehozott Promobox tartalmaként, díjmentesen Baranya-, Somogy- és Tolna megye kórházaiban. A nagyobb gyermekek szülei pedig bármikor kérhetnek saját útlevelet a Kodály Központ jegypénztárában.



„A PromoBox Kft Magyarország valamennyi kórházának szülészeti osztályán köszönti az újszülötteket BabaCsomagjával. Megalakulásunk óta kiemelten fontosnak tartjuk a klasszikus zene szeretetének népszerűsítését. Nagyon örülünk, hogy a Magyar Állami Operaház mellett, 2019-től a Pannon Filharmonikusok is bekerültek a Pécs környéki BabaCsomagokba." - emelte ki Fejérdy Zsófia.



Az elmúlt pár évben valóságos „baby boom" volt megfigyelhető a zenekarban, azonban az együttes kismamái sem a várandósság, sem a gyermeknevelés korai időszakában nem szakadnak el teljesen a zenéléstől. Sőt, mindannyian be tudnak számolni a komolyzene babákra gyakorolt hatásáról is. Minderről a nyár folyamán a zenekar egy interjúsorozatot is készített, hogy minél több információt adhasson át a témában első kézből a közönségének. A beszélgetések, melyben a PFZ kismamái és újdonsült anyukái mondják el tapasztalataikat, a zenekar honlapján és Facebook oldalán is olvashatók.



A Pannon Filharmonikusok szinte valamennyi korosztály számára kínál zenés fejlesztő programot.

A legkisebbeket 3 éves korig a Babzsák program várja, ahol varázslatos jelmezbe bújt vonósnégyes és egy zeneterapeuta segítségével ismerkedhetnek meg a zene világával a picik.

3-8 év között a Csigaházban folytatható a zenei utazás, ahol minden alkalommal más-más hangszercsoporttal találkozhatnak a gyerekek és a bátrak még ki is próbálhatják azokat.

Idén már a 3. évadát kezdi a kizárólag 14-18 éveseknek kialakított #NoBabel program, ahol az életkori sajátosságoknak megfelelő stílusban és környezetben értelmezhetik újra a klasszikus zene világát a kamaszok.



Az aktuális programokról bővebben a pfz.hu oldalon érdemes tájékozódni.