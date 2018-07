Amióta a fizetésből is levonhatják az elmaradt közös költséget, csökkentek a tartozások

Összességében jelentős mértékben zsugorodtak a társasházak közös költséggel kapcsolatos kintlévőségei Pécsett. Különösen azokban a házakban történt előrelépés, ahol a lehető leghamarabb elindították az eljárást a renitensekkel szemben. A pénz beszedéséhez már közjegyzői okirat is szükséges, ez megdrágította a folyamatot, de biztosabbá is tette.

Éveken keresztül gyakorlatilag megbénította a társasházak egy jelentős részét városunkban, hogy a lakók között bőven akadtak olyanok, akik - akár önhibájukon kívül - nem fizették a közös költséget . Emiatt elmaradtak a szükséges karbantartások, fejlesztésekről pedig sok helyen álmodni sem mertek.

Az elmúlt időszakban pozitív tendencia figyelhető meg: a javuló jövedelmi helyzet, illetve a szigorúbb szabályozás miatt csökkentek a tartozások. Ennek mértékével kapcsolatban Nagy Emil, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetségének (LAKTÁSZ) elnöke munkatársunknak elmondta, az egyik lakásszövetkezetnél néhány esztendővel ezelőtt összesen hétmillió forinttal tartoztak a tulajdonosok, ez az összeg azonban mostanra hárommillió forintra apadt.

Keleten rosszabb a helyzet A közösköltség-tartozások tekintetében is különbségek vannak a városrészek között. Nagy Emil érdeklődésünkre elmondta, Kertvárosban például jelentősen javult a helyzet az elmúlt években, a tendencia pedig napjainkban is folytatódik. A Komlói út környékén viszont ennél rosszabb a helyzet, ott nagyobb arányban élnek olyanok, akik nem tudják vagy akarják fizetni a díjat.

- Csökkentek a kintlévőségek a társasházaknál és a lakásszövetkezetek esetében. Elsősorban ott tapasztalható jelentős javulás ebből a szempontból, ahol időben gondot fordítottak arra, hogy elindítsák az eljárást a tartozókkal szemben - fogalmazott.

A renitenseket fizetésre sarkallja, hogy a be nem fizetett összeg jelzálogként az ingatlanra kerül, így tehát nem tudnak „elmenekülni" a fizetés elől úgy, hogy könnyedén eladják a lakást. A folyamatot lassítja, hogy egy közelmúltban történt jogszabályi változtatás miatt a bejegyzéshez a közös képviselőknek, vagy a szövetkezeti vezetőknek már közjegyzői okiratot is fel kell mutatniuk. Ez mintegy 10-15 ezer forinttal drágítja az eljárást.

Nagy Emil szerint ugyanakkor a közjegyző bevonása hatékonyabbá is teszi az eljárást, ezzel ugyanis a végrehajtási jognak is érvényt szereznek. Azaz, a tartozás akár a lakó jövedelméből is levonható. Ha pedig sikerül behajtani a tartozást, a közjegyzői díjat is a tulajdonosnak kell kifizetnie - azaz a társasháznak végül nem kerül plusz pénzébe a hosszabb folyamat.



Képünk illusztráció.