Állják a versenyt: a Pécsi Tudományegyetem biztosítja a százéves PVSK sportegészségügyi hátterét

Együttműködési megállapodást kötött Magyarország első egyeteme és Pécs város legnagyobb múltú sportegyesülete. A Pécsi Tudományegyetem és az idén 100 éves Pécsi Vasutas Sportkör kooperációja a hatékony tehetséggondozást és a versenysport sportegészségügyi hátterét biztosítja.

Több éve kialakult gyakorlatot szentesített a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Vasutas Sportkör együttműködési megállapodása, amelyet ünnepélyes keretek között írtak alá kedden.

A PTE Általános Orvostudományi Karának Sportmedicina Tanszéke már korábban is rendszeresen segítette a PVSK sportolóit, az eddigi alkalomszerű együttműködést azonban immár szerződéses keretek helyezik szilárd alapra.



- Karunk Sportmedicina Tanszéke folyamatos elérhetőséget vállal az együttműködés keretében, azzal a céllal, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevő sportoló a lehető legrövidebb időn belül az elérhető legmagasabb szintű szolgáltatást kapja, amire az adott pillanatban szüksége van. Ez kiterjed a diagnosztikára, a gyógyításra és a sportolók rehabilitációjára is. A kooperáció keretein belül térítés ellenében egészségmegőrzési programok, vagy akár sportágspecifikus egészségügyi koncepciók kialakítását is vállaljuk, de olyan képzési programot is biztosítunk, amelyben a PVSK sportszakemberei a sportolók egészségügyi ellátását segítő ismeretekhez juthatnak - foglalta össze Dr. Nyitrai Miklós, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja.



A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Ortopédiai Klinikája tavaly nyert el egy pályázatot, amely a sportegészségügyi ellátás fejlesztését célozza. A pályázat keretében jelentős beruházások valósultak meg a klinikán: műtőt fejlesztettek, új diagnosztikai és speciális rehabilitációs eszközöket szereztek be, amelyek használatával új szolgáltatásokat is tud nyújtani az egyetem.



- Antropometriai és pszichológiai módszerekkel olyan felméréseket tudunk végezni, amelyek segítik a sportági kiválasztást: ennek révén egy serdülőkor előtt álló gyerekről is nagy pontossággal meg tudjuk mondani, hogy milyen magas lesz, vagy mennyire lesz sérülékeny a későbbiekben, amivel nagy mértékben tudjuk segíteni nemcsak a sportoló egyéni fejlődését, de az egyesület hatékony tehetséggondozását is. Ezen túlmenően a sportolók biológiai életkorát is pontosan meg tudjuk határozni, ami azért fontos, mert az edzésterhelést erre lehet alapozni, és a szenzitív időszakokra koncentrálva jobb eredményeket elérni, úgy, hogy közben el lehet kerülni a sérüléseket - mondta el Dr. Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke.



Az együttműködés intenzitását mutatja, hogy a felek közös fejlesztéseket is terveznek. Az Ortopédiai Klinika szakemberei egy telemetriai berendezéssel például - többek között - a PVSK sportolóinak egészségügyi adatait tudják majd mérni, rögzíteni és elemezni, mely csökkenti a sérülésveszélyt a felkészülés során.



- Idén 100 éves egyesületünk kosárlabda utánpótlás szakosztálya immár egy éve akadémiai keretek között működik, ami azt is feltételezi, hogy együttműködünk sportegészségügyi szolgáltatóval. A Pécsi Tudományegyetemmel kötött megállapodásnak köszönhetően azonban nemcsak a kosárlabda-növendékek, hanem az egyesület valamennyi sportolója ellenőrzött keretek között élvezheti a felkészült szakemberek, a korszerű szaktudás és modern felszerelés nyújtotta sportegészségügyi hátteret. Együttműködésünk az egyetemmel a tehetséggondozás és a versenysport támogatása mellett azért is fontos a számunkra, mert rangot ad egyesületünknek. A PVSK centenáriumának évében együttműködést kötni Magyarország meghatározó egyetemével ünnepi alkalmat jelent és felemelő érzés a PVSK-család minden tagjának - fogalmazta meg Czerpán István, a Pécsi Vasutas Sportkör elnöke.