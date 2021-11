Állásbörze: a cél, hogy közösen haladjunk tovább Baranyában és az országban is

Sikeres állásbörzét szervezett a Baranya Megyei Kormányhivatal szerdán a Tudásközpontban. A rendezvényen a térség jelentősebb munkáltatói konkrét állásajánlatokkal, munkalehetőségekkel várták az érdeklődőket. A helyszínen felállított standoknál sok látogató, álláskereső jelent meg, akik több száz állás közül válogathattak. Az állásbörzét - amelyen dr. Horváth Zoltán baranyai kormánymegbízott és Bodó Sándor államtitkár külön fórumon is egyeztetett a munkáltatókkal - a TOP-6.8.2-16-PC1-2018-00001 „Pécs Paktum II." európai uniós program keretében rendezték meg.

A korábbi állásbörzékhez hasonlóan idén is munkáltatói kávéház fogadta a helyi cégek képviselőit, akikkel interaktív találkozót tartott a kormánymegbízott, dr. Horváth Zoltán, illetve Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. A felszólalók összefoglalták az elmúlt időszak jelentős lépéseit. Dr. Horváth Zoltán kérdések és javaslatok felvetésére ösztönözte a résztvevőket az elmúlt időszakban megtapasztalt foglalkoztatáspolitikai intézkedésrendszerrel kapcsolatban.



- A jogszabályi és pályázati lehetőségeket folyamatosan az aktuális foglalkoztatáspolitikai helyzethez igazították a döntéshozók. Elég csak az elmúlt télre gondolni, amikor a pandémia következtében negatív spirálba került a gazdaság, különösen annak egyes ágazatai, ami a foglalkoztatásra is hatással volt - emlékeztetett a kormánymegbízott. - A kormány nagyon gyors döntéseinek, illetve az államtitkárság által biztosított forrásoknak köszönhetően, a pályázati rendszerek újragondolásával, valamint a kormányhivatali kollégák kitartó munkájával pillanatok alatt úrrá tudtunk lenni a helyzeten, és rövid időn belül tízezer munkahelyet tudtunk megóvni.



Hozzátette, több mint tíz évvel ezelőtt, a devizaválság kezelésekor, az akkori kormány tevékenységének eredményeképpen soha nem látott munkanélküliség, gazdasági hanyatlás jellemezte az országot, ezzel szemben most néhány nap alatt képes volt a rendszer kezelni a megváltozott körülményeket. A mostani gyors intézkedéseknek köszönhetően újra a járvány előtti időszakban megtapasztalt növekedés jellemzi a gazdaságunkat, és ma többen dolgoznak az országban, így Baranyában is, mint a válság előtt.



Bodó Sándor államtitkár arról beszélt, hogy a jövő év ismét kihívásokat hoz, elsősorban a vállalkozások oldaláról, hiszen a garantált bérminimum 260 ezer forint lesz, a minimálbér pedig 200 ezer forint.



- A bérnövekedésnek a munkavállalók természetesen mindig örülnek, de annak érdekében, hogy ez az emelés a munkáltatóknak is jó legyen és könnyebben ki tudják gazdálkodni a bérnövekedést, csökkenek az őket terhelő adók és járulékok - hangsúlyozta az államtitkár.



Bodó Sándor megerősítette, hogy a foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket folyamatosan az aktuális járványhelyzethez igazították, hogy ezzel is enyhítsék a pandémia kedvezőtlen gazdasági hatásait. Amikor arra volt szükség, akkor a munkahelymegőrzést támogatták, ha pedig javult a helyzet, akkor ismét a munkahelyteremtő programok kerültek előtérbe. Arról is beszélt, hogy Baranya megye térszerkezete nagyon heterogén, van, ahol a foglalkoztatási ráta az országos fölött van, és van jó néhány járás - elsősorban az Ormánság és a Hegyháti járás -, amelyek kétszeres munkanélküliségi rátával bírnak az országoshoz képest. Ez is kellő rugalmasságot kíván a munkaerőpiaci eszközök vonatkozásában.



- A munkaügyi szakemberek igyekeznek mindig a helyi adottságokhoz képest megtalálni a legjobb támogatási lehetőségeket - emelte ki. - A hátrányosabb helyzetű térségekben a közfoglalkoztatásra fordítunk nagyobb figyelmet, másutt az átképzéseknek, a bértámogatásoknak lehet nagyobb szerepe.

A fórumon előkerült az is, hogy lassan a koronavírus járvány negyedik hullámának kellős közepén vagyunk, ami foglalkoztatási szempontból újabb kihívásokat hozhat. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a munkáltatók eldönthetik, elrendelik-e a kötelező oltást.

- Ebben a kérdésben mindenkire vonatkozó, egységes kormányzati döntést hozni nem lehet, ugyanakkor fontos lenne mindenütt erősíteni, hogy a járvány megfékezése, kordában tartása közös érdek, és nem lehet kérdés, hogy ehhez jelenleg a legjobb eszköz az oltás felvétele - jelentette ki.



Ehhez kapcsolódóan dr. Horváth Zoltán, a megyei oltási munkacsoport vezetőjeként felhívta a figyelmet arra is, hogy a cégeknek csoportos oltási és szűrési lehetőséget is biztosítanak, ezzel is igyekeznek támogatást adni ahhoz, hogy sehol ne csökkenjen a termelési volumen vagy a szolgáltatások színvonala a tömeges megbetegedések miatt.