Akár azonnal is munkába lehet állni Pécsen ezeken a területeken

Számos olyan munkakör található Pécsen, amelyekre folyamatosan várják a jelentkezőket. A különböző betanított és fizikai munkákra ugyanis nagy szükség van a különböző építkezéseken és munkálatok során. A munkába állás pedig gyorsan és rugalmasan történik, a műszakpótlékokkal és egyéb juttatásokkal együtt pedig akár egész jól is lehet keresni.

Betanított, fizikai munka Pécsen: folyamatosan várják a munkaerőt



Az olyan nagyobb vidéki városokban, mint amilyen Pécs is, folyamatosan történik valami - legyen szó építkezésről vagy bármi egyébről, ami kétkezi munkát igényel. A meg hirdetett állások alapján is jól látszik, hogy érdemes körülnézni a helyi álláslehetőségek között. Ezt megtehetjük például a https://pecsallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka linkre kattintva is, vagy egyéb kategóriákra szűrve a pecsallas.hu oldalán.

Mi kell a munkába álláshoz?

Betanított munkára szinte azonnal is felvételt nyerhetünk - a "felvételi" pedig az első munkanapokon történik, avagy képesek vagyunk-e ellátni az adott feladatokat, illetve mi magunk megfelelőnek tartjuk-e az adott körülményeket. A különböző fizikai munkák, például építkezéseken akár szezonálisak is lehetnek, segédmunkásként viszont egész évben is lehet feladatunk. De a vállalatok és cégvezetők felelőssége biztosítani a dolgozóknak a különböző munkavédelmi eszközöket, valamint betanítást az adott munkaterületre.



Az, hogy mi kell pontosan a munkába álláshoz, a munkáltatótól is függ, de az általános iskolai végzettség, a B-kategóriás jogosítvány, valamint a dolgozni akarás - és tudás, alkalmasság - is meghatározó szempontok. További előnyt jelenthet, ha már szereztünk szakmai tapasztalatot az adott területen, vagy valamilyen plusz készség, képesség, tudás birtokában vagyunk (pl. elektromos magasemelő jogosítvánnyal rendelkezünk).

Hogyan lehet keresni, illetve mennyi műszakpótlék jár?

Az elmúlt években felgyorsult a fizikai munkások bérének növekedése, főként a nyári forróságban és nagyobb kihívást jelentő munkaterületeken lehet nehezebben befogni a jó munkaerőt. Sok hasonló pozícióban pedig műszakpótlékot is kell fizetni a hajnali, délutáni, esti vagy éjszakai munkavégzésért. Egy segédmunkás ma például 250-500 ezer forint között is kereshet. A munkaerő iránti kereslet tehát magas, ami kedvező feltételeket és akár hosszú távú munkalehetőséget is biztosít azok számára, akik elkötelezetten és kitartóan végzik a munkájukat.



Kép forrása: freepik.com