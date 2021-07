A tej, a sajt és a tejföl mellé jó szó is jár a pécsi vásárcsarnokban Horváth Andreától

A fehérség nyugalmat kölcsönöz. A tej színe harmóniában van Horváth Andrea szerény mosolyával, kedves hangjával. Napi élménye lehet ez mindenkinek, aki a pécsi vásárcsarnokban nála vásárol. Immár kilenc éve áll a pult mögött, ahol kereskedelmi alkalmazottként jól érzi magát. Egy nagyáruházban szinte csak gépnek, árufeltöltőnek tekintene magára, de egy piac hangulata természetesen egészen már. Remélt finom kortyok, falatok mellé emberi szavak is járnak a vevőknek.

Minden tiszta, az asztal, a kötény, meg az érzelmek egyaránt, mintegy hatást gyakorolva egymásra. A megszokott idegesség talán csupán pár méterrel húzódott odébb, nem találva hirtelen a maga helyét. A piaci a világban már ez is valami.



Sokkal jobb, ha egy kereskedő rossz kedvét a vásárlók nem veszik észre. Hiszen nem rájuk tartozik, milyen lábbal kelt fel az eladó. Mindezt az évek során jól megtanulta Horváth Andrea. Az viszont nem baj, ha jókedvet sugároz egy boltos. Lévén, hogy az a napi záráskor, a kasszán is látható nyomot hagy.



- Azt hiszem felesleges is mondanom, mindent megkóstoltam már, amit mi árulunk - jelentette ki egy szakértő gazdasszony tapasztalatával megáldva Horváth Andrea. - Furcsa lenne, ha egy-egy szakmai kérdésre nem tudnék válaszolni. Az a hitelességet kérdőjelezné meg. Az ízek kavalkádjából számomra az egyik legkedvesebb az áfonyás joghurt.

Névjegy Pécsett, 1976-ban született Horváth Andrea, de már hosszú ideje Szentlőrincen él. Ott érettségizett, az akkori kísérleti gimnáziumban. Később elvégezte a kereskedelmi iskolát is. Élettársi kapcsolatban él, két felnőtt gyermek édesanyja, egyik már megajándékozta egy unokával is. A fiatalos nagymama korábban aktívan kézilabdázott Pécsett.



- Képesek felvenni a versenyt a nagyáruházakkal szemben?



- Választékban nyilván nem. De mi közelebb vagyunk a termelőkhöz, meg a vevőkhöz is. Közvetlen mondatokkal is lehet elérni sikereket. Van olyan törzsvásárlónk, aki sokkal korábban nagyon bizalmatlan volt. Aztán sikerült meggyőzi őt, hogy mi senkit sem csaphatunk be. Mert nem veszíthetjük el a csalódott fogyasztót. Nálunk olyat is kaphat mindenki, ami egyedi, a bevásárlóközpontok polcain pedig nem lelheti azt meg senki. Legyen az tej, tejföl, túró, sajt.



- A türelem nagy erény, de azért bizonyosan akadnak problémás emberek.



- Még abban az esetben sem nagyon szokott különösebben rebbenni a szemem, ha olyat keresnek nálunk, amiről szinte nyilvánvaló, hogy nincsen a kínálatunk között. Akkor is udvariasan eligazítom, megpróbálok segíteni. Durva hangnem csak nagyon ritkán fordul elő, gyorsan elfelejtem a kirívó eseteket. Legfeljebb sajnálom azt az illetőt, aki nem ura a szavainak.



- A mérések hitelességét nem szokták megkérdőjelezni?



- Ma már olyan eszközöket használunk, amik nagyon pontosak. A korábbi mérlegek legnagyobb kilengésének leszámlázása régen a múlté.



- Egy fárasztó műszak végén sem zökken ki a szerepéből?



- Azt nem mondanám, mert néha valóban nagy a forgalmunk. De az sem okozhat igazi gondot, hiszen ebből élünk. Ha nem bírnám a terhelést, akkor nyilván nem itt lenne a helyem. Ahol, amúgy sok-sok vevőm szokásait, igényeit megismertem. Egyikük a füstöltebb sajtot kedveli, a másik meg a kevésbé markáns zamatot részesíti előnyben. Ezek könnyen tanulható dolgok. Amennyiben valaki jókor alkalmazza őket, annak könnyebbé válik a munkája, mindenki megelégedettségére.