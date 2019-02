A Széchenyi téren akart rabolni, lecsukatta a bíróság

A Pécsi Járásbíróság kedden elrendelte egy fiatal dunaszekcsői férfi letartóztatását egy hónapra felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette kísérletének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2019. február 9-én, a délutáni órákban, Pécsett, a főtéren található OTP pénzjegykiadó automatánál odalépett egy nála fiatalabb fiúhoz és hamis indokkal, nem létező gyermeke eltartására hivatkozva pénzt kért tőle, mert látta, hogy a fiú az automatából éppen készpénzt vett fel.

A sértett akkor önként átadott neki 3.500 forintot. A gyanúsított ekkor látta meg, hogy a sértettnél nagyobb címletű bankjegy is van, és ekkor a 10.000 forintost követelte.

A sértett mondta neki, hogy tegye el, amit kapott, többet nem ad, ekkor a gyanúsított elővett a kabátja zsebéből egy összecsukott állapotú konzervnyitót, melynek egyik felén késpenge nyitható ki, ezzel fenyegetve követelte tovább a sértettől a 10.000 forintost. Mivel a sértett a követelést ennek ellenére nem teljesítette, a gyanúsított egy üzletközpont irányába elfutott a helyszínről.

A gyanúsított - hasonló bűncselekmény elkövetése miatt is - büntetett előéletű, jelenleg is több más büntetőeljárás hatálya alatt is áll, vele szemben többször elfogatóparancsot bocsátottak ki. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne, a sértett befolyásolásával vagy más módon igyekezne meghiúsítani a bizonyítást, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el.

Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított fellebbezést jelentett be, a védő - mivel az ülésen nem vett részt - az attól számított három napon belül jelenthet be fellebbezést a bíróság határozata ellen, így a végzés nem végleges.