A százéves PVSK-nál csaknem ötmilliárdból fejlesztik a létesítményeket

Mintegy 4,6 milliárd forintból valósul meg sportinfrastruktúra-fejlesztés a százéves Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK) pécsi sporttelepén, a beruházás alapkövét pénteken rakták le.

Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára a centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési projekt létesítményeinek alapkőletételén hangsúlyozta: a PVSK komoly közösséget jelent, és az elmúlt száz évben nemcsak a város, hanem a dél-dunántúli régió egyik legjelentősebb sportklubjává vált.



Több mint 1500 igazolt versenyzővel, több száz munkatárssal és tizenöt szakosztállyal dolgoznak azért, hogy minél többen sportoljanak a városban és a régióban - tette hozzá az államtitkár, aki egyben a klub társadalmi elnöke.



Hozzátette: a klub fejlesztési programját 2017-ben a kormány 4,6 milliárd forinttal támogatta, tavaly decemberben pedig további 800 millió forintot kapott földvásárlásokra, amely által a sportoló fiatalok igényeit nagyobb területen, komolyabb infrastruktúrával tudják kielégíteni.

Az államtitkár bizakodásának is hangot adott, hogy a következő években az infrastrukturális fejlesztések mellett a PVSK éves szinten folyamatosan is működési támogatáshoz juthat.



A százéves PVSK-nál stabil múlton épült fel egy biztos jelen, ami a jövő záloga - fogalmazott Rákossy Balázs.



A sport közösséget teremt - hangsúlyozta Őri László, Pécs kormánypárti alpolgármestere az alapkőletétel előtt. Kifejtette: a városban a különböző sportszervezetek egységes koncepció mentén, a kormány és a város támogatásával együtt építik, fejlesztik a következő évtizedekben Pécs sportéletét.



Czerpán István, a PVSK elnöke az alapkőletétel után az MTI-nek elmondta: a klub szinte minden szakosztálya részesül a 4,6 milliárd forintos támogatásból.

A 21 csapatban több mint 300 sportolót foglalkoztató labdarúgók számára új lelátó, és egy 20x40 méteres, futsalra alkalmas fedett csarnok épül. Az atlétáknak is kialakítanak egy csarnokot és egy százméteres fedett futófolyosó is épül - tette hozzá. Saját termet kapnak az ökölvívók, és egy kondicionáló-rekreációs-rehabilitációs részt is létrehoznak.



A régi kosárlabdacsarnokot pedig - ami helyett a 4,6 milliárdos támogatástól függetlenül mintegy nettó 920 millió forintból épült új létesítmény - a cselgáncsozók és a legfiatalabb kosárlabdázók számára felújítják.



Az elnök hozzátette: a klub megvásárolta a szomszédos egyetemi pályákat is, ahol felújításokat végeznek és szociális épületet is kialakítanak. Czerpán István szerint a program segítségével teljesen új alapokra kerül az infrastruktúra a százéves egyesületnél.



Az alapkőletételt centenáriumi ünnepi közgyűlés követte, ahol több oklevelet és elismerést is átadtak. A PVSK aranygyűrűjét vehette át Iványi Dalma korábbi válogatott kosárlabdázó, Ivkovics Sztojan, a magyar kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya és Kovács Mária korábbi ökölvívó.