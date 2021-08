A rendőrök felvették a kesztyűt, felszámolnák a kuplerájt a Zsolnay-szobornál

Amint arról beszámoltunk , áldatlan állapotok alakultak ki a Zsolnay-szobor környékén, a Szabadság utca északi végénél, valamint az Iparosház mögötti területen, amit eluraltak a hajléktalanok. Cikkünk megjelenését követően a rendőrök gyakran megjelennek a helyszínen, s intézkednek is, igaz, egyelőre váltakozó eredménnyel. Közterület-felügyelőket viszont továbbra sem láttak arrafelé az ott lakók.

A panaszosok korábban arról számoltak be, hogy a környéket jellemzően éjszakánként hajléktalanok vették birtokba, az egykori Iparos Kisvendéglő teraszán végzik el szükségleteiket, esznek-isznak, ordibálnak és sok minden mást is tesznek.

Egy fiatal pár például rendszeresen nyilvános szexel.

A napközben egyébként rendkívül forgalmas területen elhagyott ruhadarabok, ürülék, papírfoszlányok fogadják az arra járókat.



A szomszédban, a Szabadság utca északi végén, valamint a bíróság épületének környékén sem jobb a helyzet: hányás- és húgyfoltok, hétvégente reggelenként eldobált poharak, üvegek borítják a járdákat, a bokrok alját és a virágágyásokat egyaránt.

Lapunk megkeresésére a rendőrség azt válaszolta, hogy "a rendőrség a város egész területén, így a Zsolnay-szobor környékén is a szükséges, és megfelelő létszámmal biztosítja a közrend védelmét. A rendőrök rendszeresen, visszatérő jelleggel, a nap huszonnégy óráját lefedve szolgálati gépkocsikkal és gyalogosan is járőröznek.

A rendőrség minden bejelentésre reagál, és a lehetséges, valamint a szükséges intézkedéseket megteszi a közbiztonság fenntartása érdekében. Abban az esetben, amikor saját maga észleli a jogsértést, azonnal intézkedik a jogsértés megszüntetésére és az elkövetők elfogására.

Továbbra is kérjük, hogy az észlelt jogsértések esetén tegyenek bejelentést a rendőrség ügyeletére, vagy hívják a 107, illetve 112 központi segélyhívó számok valamelyikét, illetve névtelenségük megőrzése mellett tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöld számon."

A gyakorlatban ez az ott lakók elmondása szerint azt jelenti, hogy a járőrök gyalogosan és autóval naponta többször is ellenőrzik a környéket.

Amikor ott találták a hajléktalanokat, távozásra szólították fel őket, akik ezt meg is tették. Azonban csak ideig-óráig, s hamarosan újra visszatértek.

Éppen ezért a lakók abban bíznak, hogy a járőrök továbbra is, s az eddigieknél még gyakrabban néznek szét a területen. Hozzátették azt is, igen meglepőnek tartják, hogy a közterület-felügyelők fülük botját sem mozdították az ügyben, legalább is ők még egyszer sem látták őket feltűnni az Iparosház mögötti területen.

Képünk illusztráció.