A Punnany Massif is színpadra lép a ma kezdődő Pécsi Napokon - Íme, a programok

A Punnany Massif, a The Biebers mellett színpadi produkciókkal, gyerekprogramokkal és a környék legjobb boraival várják a 27. Európai bordalfesztivállal és a Tanuló város fesztivállal kiegészülő Pécsi Napok látogatóit szeptember 20. és 24. között.



A Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: idén 32. alkalommal rendezik meg a "régió legnagyobb múltú összművészeti fesztiválját" a pécsi belvárosban, a Széchenyi téren és környékén.



A fesztivál csütörtökön a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Nemzetközi Napjával (International Culture Day in Pécs) indul, amelynek keretében fellép a PTE Táncegyüttese, a Rennes-ből (Franciaország) érkező és hazánkban most debütáló francia énekes-dalszerző Erual, valamint a magyar zenei életben jól ismert Sena Dagadu, de lesz egy interaktív afrikai dob- és táncshow is.



Szeptember 21-én Arad Napját ünneplik a résztvevők, este pedig fellép a PMD Blues Band, pénteken a Tanuló város fesztivál keretében Pannon Filharmonikusok muzsikusai adnak koncertet a Fantasztikus klasszikusok sorozat keretében, a Tillai Timi énekstúdió és a Mecsek Táncegyüttes bemutatkozása után a Punnany Massif ad koncertet.



Szeptember 23-án gyerekeknek szóló musical látható Rozsda Lovag és a kísértet címmel a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszínházában, amit a Széchenyi téren Frank Adél Divatshow-ja és a Tanac táncegyüttes előadása követ. Ezután a The Biebers lép fel.



Szeptember 24-én zajlik a XXVII. Európai bordalfesztivál, amelynek látogatói a nemes borok kortyolgatásához a zenetörténet legszebb bordalait hallgathatják meg. A szüreti felvonulással induló fesztivál énekesei mellett a program társrendezvénye, az I. Bordalnok énekverseny döntősei is fellépnek az eseményen.



Este a Chache Rom és a Fund Művészeti iskola táncosai, valamint a Romengo Együttes lép színpadra, a magyarországi roma folk egyik legrangosabb együtteseként.



A Pécsi Napokon a programok mellett 15 borászat, 25 kézműves árus és széles gasztronómiai kínálat várja az érdeklődőket.



A rendezvényről további részletek a www.pecsinapokfesztival.hu oldalon olvashatók.