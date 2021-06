A pedagógusokat köszöntötték Mohácson, életmű díjakat is átadtak az ünnepségen

Pedagógusnap alkalmából a Mohácsi Tankerület mintegy negyven oktatási intézménye csaknem nyolcszáz dolgozóját köszöntötte a képviseletükben megjelentek körében a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola nagytermében pénteken Käszné Lebő Zsuzsanna, tankerületi igazgató. A jeles napon hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal kitüntetéseket is átadtak dr. Hargitai János, országgyűlési képviselő, dr. Horváth Zoltán, kormánymegbízott mellett Mohács és térsége települései polgármestereinek jelenlétében.



- A nemzeti felemelkedés záloga a színvonalas oktatás, s ennek kulcsa a jó pedagógus. Az az óvónő, tanító vagy tanár, akinek a társadalmi megbecsüléséért bár még sokat lehet és kell is tenni, gyémántcsiszoló, tehetséggondozó lámpás, vagyis értékhordozó és értékátadó személyiség. Vallom, hogy a gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes és érezheti, hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden életkorban a gyerek megérez, ha hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az. Annak, aki a pedagógusi pályát választotta, nagy a felelőssége, nem pusztán a saját életéért felelős a döntés megszületése után, hanem azokért a gyerekekért is, akik tanítóként, tanárként kapcsolatba kerülnek vele - mondta köszöntője részeként Käszné Lebő Zsuzsanna.



- Megköszönöm a magam, az állami fenntartó, a szülők, a helyi és térségi közösségek nevében a Mohácsi Tankerületi Központ valamennyi intézményében dolgozó pedagógusnak, intézményvezetőnek, helyettesnek, intézményi dogozónak a lelkiismeretes, odaadó munkáját. Köszönet, amiért az elmúlt másfél év rendkívüli helyzetéhez igyekeztek legjobb tudásuk szerint alkalmazkodni, a digitális oktatás során is helytálltak, együttműködtek a szülőkkel, segítették a családokat. Kívánom, hogy növendékeik szeretetében, a szülők elismerésében legyen részük élethivatásuknak választott pályájuk további részében.

Ezt követően a tankerület újonnan hozott szabályzata értelmében a feladatra létrehozott héttagú bizottság javaslata alapján, különböző kategóriákban kitüntetéseket adott át Käszné Lebő Zsuzsanna.

Pedagógus Életmű díjban részesült, elismerve a 30 év kiemelkedő nevelő-oktató munkáját Csollákné Takács Lívia, a Mohács Térségi Általános Iskola intézményvezetője, Ábrahámné Karli Mária, a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium tanára, Plaszauer József, a Harkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese.

Pro Scola kitüntető címet vehetett át Tekauer Aranka, a Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola intézményvezetője, Tóth Márta Mária, a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium tanára.

Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért kitüntetést vett át mohácsi intézményekből: Bagóné Engert Adél, a Brodarics iskola tanítója, Fokiné Horváth Henrietta, a Völgyesi Jenő iskola vezetője, Horesnyi Mónika, a Shneider művészeti iskola zongoratanára, Nemeskéri Attila, a Széchenyi iskola tanára, Szabadi Tamás, a Meixner Ildikó iskola gyógypedagógusa, Szilva Ibolya, a Petőfi kollégium nevelőtanára, Dusanics Kinga, a Siklósi Általános Iskola nemzetiségi nyelvtanára, Hoffmanné Folcz Ágnes, a Siklósi Általános Iskola tanára, Puskásné Blaskovics Ildikó, a Siklósi Gimnázium tanára, Vincze Józsefné, a Kölkedi Általános Iskola tanítója.



Tankerületi Igazgatói Elismerő Oklevélben részesült a mohácsi intézményekből: Csányiné Pun Mária, Doszpod Ildikó, Katonáné Steidl Viktória, Lőrinczné Czifra Judit, Mészáros Zita, Pávkivics Istvánné, Tolvaj Andrásné, Zellerné Pesti Ildikó, Ferenczfi Julianna, a siklósi-, Nagyné Vlasics Zsuzsanna, a beremendi-, Simonné Polgár Zita, a kölkedi-, Soponíiné Fórizs Magdolna az olaszi-, Szabóné Pap-Szász Pálma Ágnes, az újpetrei, Szávulyné Gergye Mária, a siklósi gimnázium-, Szentgyörgyi Szabolcs Péter, a siklósi iskola pedagógusa.

Kiváló Ifjú Pedagógus kitüntető címben részesült Rózsavölgyi Anett, a mohácsi zeneiskola gordonkatanára.

Az oktatást segítő Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott Alrutz Ferenc, a mohácsi Brodarics iskola technikusa és Gaál Valéria, a Meixner Ildikó iskola iskolatitkára.

A pedagógusnapi ünnepségen Hargitai János kollégaként köszönthette valamennyi jelenlévőt, s az oktató-nevelő munkában jeleskedőknek elismerését kifejezve szólt a nap másik, szomorú aktualitásaként Trianonról is. Kiemelte, honfitársaink 101 éves elválasztását tíz éve már a nemzeti összetartozás jellemzi, miután a kormányzat közjogilag is lehetővé tette a határon túli nemzettársaink magyarok állampolgárrá válását.