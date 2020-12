A járvány második hullámában is segítik a pécsi időseket a polgári közösség tagjai

Akárcsak a járvány első, tavaszi hullámában, a Pécsi Polgári Közösség tagjai a mostani nehéz helyzetben sem maradnak tétlenek. Ezúttal is kereshetik őket azok, akiknek segítségre van szükségük a bevásárlás vagy éppen a gyógyszerkiváltás intézésében, esetleg csak egy kis telefonos beszélgetéssel enyhítenék a magányukat.



Ismert, hogy a koronavírus-járvány az idősebb, gyengébb immunrendszerű emberekre különösen veszélyes. Erősen ajánlatos tehát, hogy az érintettek a lehető legkevesebb emberrel találkozzanak, emiatt a bevásárlás vagy a gyógyszerkiváltás nagy kockázatot jelent.

A segítségre szorulók ezúttal is számíthatnak a jobboldali, nemzeti értékrendű tagokból álló Pécsi Polgári Közösségre . A koronavírus-járvány első hullámához hasonlóan a mostani időszakban is igyekeznek segíteni azoknak, akik ezt kérik.



Mint megtudtuk, főleg idősek és egyedül élők jelentkeztek náluk. A civilek az előzetes egyeztetést követően elvégzik a bevásárlást vagy kiváltják a gyógyszereket, majd természetesen a segítséget kérővel elszámolnak a pénzt illetően.



A tavaszi első hullámhoz képest változást érzékeltek az önkéntesek. Tapasztalatuk, hogy a többség a korábbinál jobban felkészült erre az időszakra, és a családtagokkal vagy a szomszédokkal közösen megszervezik a bevásárlásokat.

A nagyjából egy évvel ezelőtt alakult közösség tagjai felkeresték azokat, akikkel a járványhelyzet miatt tavasszal kapcsolatban voltak. Ők akkor is hálásak azért, hogy gondoltak rájuk, ha éppen most nem igényelnek segítséget. A civilek természetesen újabb jelentkezéseket is fogadnak, érdeklődni a 20/371-0703-as telefonszámon, illetve a [email protected] e-mail címen lehet.



Képünk illusztráció.