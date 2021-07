A Gienger egykori épületében nyitották meg az Aldi negyedik áruházát Pécsett

Pénteken Pécsett, a Nyugati ipari út 1. szám alatt megnyílt a vállalat 150. áruháza. Ez egyúttal a negyedik Aldii üzlet a baranyai megyeszékhelyen. Az új pécsi áruházat egy korábbi kereskedelmi épület felújításával nyitotta meg az Aldi, megtartva az ingatlan jellegzetes formáját. A patacsi körforgalomnál található, az egykori Gienger épületében nyílt üzlet a település nyugati részén helyezkedik el, így a város keleti, déli és középső részében üzemelő másik három ALDI-egységgel könnyű elérhetőséget biztosít a vásárlók számára.

A cég közlése szerint az ingatlan felújítása során modern, direkt elpárologtatású hőszivattyús rendszert épített be a vállalat, amely az épület hűtését és fűtését is alacsony energiafelhasználás mellett biztosítja. Ezen felül megújult az ingatlan elektromos hálózata, és külső parkolója is.

A vállalat országosan modernizálja üzletei belső kialakítását, így a most nyíló pécsi áruházban is a legújabb vállalati dizájn szerint alakították ki a belső teret.

E megújulás jegyében a zöldség-gyümölcs pult a bejáratnál található, az „Azon melegében" elnevezésű látványpékség is nagyobb bútorokat kapott, így közel 50, frissen, helyben sült édes és sós péksütemény, illetve kenyér közül választhatnak a vásárlók.

Az ALDI a beruházással mintegy 20 új kereskedelmi munkahelyet hozott létre, így a vásárlók az áruházlánctól megszokott magas színvonalú, gyors, segítőkész és udvarias kiszolgálásban részesülnek a vállalat negyedik pécsi üzletében is.

Az ALDI együttműködik a MISINA Természet- és Állatvédő Egyesülettel: a pécsi áruház nyitásának napján adománygyűjtő standot biztosít az egyesületnek az épületen belül a kijáratnál, ahol a vásárlók leadhatják adományaikat, amelyeket a nap végén az ALDI eljuttat a Pécs-Somogyon állatotthont működtető karitatív szervezet számára.

„Pécs több okból is különleges az ALDI számára, hiszen 2008 áprilisában itt adtuk át az első négy magyarországi üzletünk egyikét, ma pedig ugyanitt a 150. egységünk nyitotta meg kapuit. A most átadott negyedik pécsi áruház mellett 2018-ban informatikai szolgáltatásokat nyújtó központot is nyitottunk, amely két pécsi irodaházban immár közel 120 főt foglalkoztat, és mintegy 4000 európai ALDI-üzlet mellett 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét is teljes körűen gondozza, így összességében 8 országban, közel 20 000 felhasználó IT támogatásáért felelős" - mondta az üzletnyitás kapcsán Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

„Ambiciózus terveink vannak a pécsi IT-irodánkkal kapcsolatban, legalább 150 főre szeretnénk növelni itteni kollégáink létszámát. A jövőben is várjuk mind a több nyelven beszélő pályakezdők, mind a Microsoft Exchange, Desktop services, Active Directory, Mobile Device területén informatikai tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezését. Baranya megyében jelenleg közel 250 főt foglalkoztatunk a kereskedelem és az informatika területén" - tette hozzá Bernhard Haider.