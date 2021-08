A baranyai szociális intézményekben is nagyon sokan kérik a harmadik oltást

Baranya megyében a szociális otthonokban a gondozottak és a gondozók túlnyomó része kéri a harmadik vakcinát, oltásuk jó ütemben zajlik - közölte a baranyai kormánymegbízott hétfőn az MTI-vel.

Horváth Zoltán annak kapcsán beszélt minderről, hogy a Baranya megyei Bicsérden a Léna Ház Idősek Otthonában is megkezdődött a gondozottak és gondozók harmadik körös oltása, ott a délelőtt folyamán a 48-ból 36 gondozottat oltottak be.



A kormánymegbízott közölte: a harmadik körös oltásokra a jogosultak mintegy kilencven százaléka jelentkezett, oltásuk jó ütemben zajlik, s várhatóan szeptember első hetének végére mindenki felveszi a vakcinát, aki kérte.



Horváth Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a harmadik oltást nemcsak a szociális intézményekben élők kérhetik, hanem mindenki, akinek esetében legalább négy hónap eltelt a legutóbbi vakcina beadását követően.



Közölte: Baranyában minden kórházban kialakítottak oltópontot, és a háziorvosoknál is lehet kérni az oltást, így nem okoz nehézséget az oltóanyaghoz való hozzájutás a megyében, a megyei oltási munkacsoport pedig folyamatosan biztosítja az ehhez szükséges vakcinákat.



Szabados Ibolya, a bicsérdi intézmény háziorvosa elmondta: a gondozottak - ahogy az első két esetben - harmadik oltásként is a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagát kapják. Hozzátette: azokat, akiket most nem oltanak be, egészségügyi okok miatt nem kaphatják meg a vakcinát.



Papp Léna, a kistelepülés intézményének fenntartója azt mondta: a biztonsági előírásoknak és az oltásoknak köszönhetően nem diagnosztizáltak koronavírussal fertőzött személyt sem a gondozottak, sem a gondozók körében.

Képünk illusztráció.