A balliberálisok polgármesterjelöltjét ekézik Kőváriék

Sajnos vannak, akik inkább lejáratnák a Zöld Város gondolatát, hangzott el az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) csütörtöki sajtótájékoztatóján annak kapcsán, hogy szerdán demonstrációt tartottak a "sétatéri fákért aggódók".

- Az ÖPE felháborítónak tartja - különösen az Európa Zöld Fővárosa pályázat benyújtásának időszakában -, hogy egyes politikai pártok lejáratnák a város hitelességét e téren. - Ez finoman fogalmazva sem szerencsés - mondta Vozár Pál, az ÖPE alelnöke. - Mi pontosan megnéztük, miről is van szó a világörökségi helyszínen megvalósuló régészeti feltárás kapcsán: a jelenlegi Cella Septichorától keletre eső területen kell csupán esetleg néhány fát kivágni, azonban azokat pótolnia is kell a kivitelezőnek.



Vozár hangsúlyozta, a Pécsi Városfejlesztési Zrt. által benyújtott és menedzselt pályázatban nincsen szó moziról, csupán egy három D-s bemutató eszközről, a világörökségi cím pedig ténylegesen magában foglal olyan kötelezettségeket, mint a most aktuális feltárás, amelynek jogosultságát több szakember is megerősítette.



- Furcsa ez a tiltakozás pont azoktól, akik egy olyan polgármesterjeltölt mögött állnak, aki erőművi regnálása idején több millió tonna fát vágatott ki, és égetett el - tette hozzá Vozár Pál, aki a sajtótájékoztatón bejelentette, az Összefogás Pécsért Egyesület a lehető legszigorúbban nyomon fogja követni a beruházást.

- Amikor a fatüzelésű üzemet kiépítették 2010-ben, parlamenti képviselőként Lázár János segítségét is kértem, mondta Kővári János (képünkön), az ÖPE elnöke. - Azért, hogy tántorítsuk el ettől az ostobaságtól az erőmű akkori vezetőjét, mivel nem hallgatott a fakivágások ellen éveken át demonstráló civil tüntetések, akciók, fórumok résztvevőire. Elképesztő arroganciával vitte véghez a tevékenységét és roppant furcsának tartom, hogy az ő követői most a szemére vethetik bárkinek, hogy néhány fa esetleg kivágásra kerülhet. Egy olyan polgármesterjelöltet támogatnak, aki merényletet hajtott végre Pécs ellen, kivágatott és elégetett kétmillió tonnányi mecseki fát. Én ezt rendkívül lehangolónak tartom. Ezeknek a tarvágásoknak köszönhetőek a pécsi villámárvizek és például az is, hogy Pécs nem tud átszellőzni.