A 3D-s technológiát bemutató tanfolyamok indulnak a PTE-n

Mindenki számára nyitott képzések indulnak abban a háromdimenziós (3D) technológiákat alkalmazó nyomtatási és vizuális központban, amely a Pécsi Tudományegyetem (PTE) műszaki karán létesült a közelmúltban - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény kedden az MTI-vel.

Mint arra a PTE közleményében emlékeztettek, egy - a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) 1,85 milliárd forintos támogatásával megvalósuló - európai uniós projekt részeként kialakított "3D Nyomtatási és Vizualizációs Központot" a PTE Műszaki és Informatikai Kar kampuszán nyitották meg.



Közölték: a központ szakemberei nemcsak a gyártástechnológiával, hanem modern képalkotási megoldásokkal, egészségügyi és műszaki tervezéssel, fejlesztéssel egyaránt foglalkoznak, munkájuk szorosan kapcsolódik a szimulátoros gyakorlati orvosképzéshez, az orvosi képalkotáshoz, illetve a protézisek és gyógyászati segédeszközök gyakorlati fejlesztéséhez.



Azt írták, hogy a központ a jövőben tanfolyamok segítségével igyekszik megismertetni az érdeklődőket a háromdimenziós technológiával egy nyári és egy őszi kurzus keretében.



A teljesen kezdő szintről induló órákon a résztvevők először egy ingyenes és nyílt forráskódú szoftver segítségével elsajátíthatják a 3D-modellezés alapjait, majd a továbbiakban bemutatják számukra a hobbiszintű 3D-szkennelést, illetve a szkennelt modellek szerkesztését, végezetül pedig az elkészített vagy szkennelt modelljeiken keresztül megtanulhatják a 3D-nyomtatás alapjait.



A szervezők úgy tervezik, hogy a tanfolyamra már általános iskolás kortól is lehet jelentkezni, de akár családokat is várnak, sőt aktív 3D-hobbistáknak is hasznos lehet.