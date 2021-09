2500 résztvevője volt a pécsi jótékonysági futásnak - Beteg gyerekek kezelésére fordítják a bevételt

A „Fuss a rákgyógyításért!" elnevezésű kezdeményezés 2021-ben is a PTE Sportiroda szervezésében valósult meg, ezúttal is az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány támogatásának céljával. Az érintettek ezúttal is elégedetten értékelhették a programot, amely ezúttal 2.500 résztvevőt vonultatott fel.

A néhány éve már közismert, hagyományos jótékonysági futóverseny idén is sikeresen mozgatta meg a pécsieket, sőt az egyetemi szervezés miatt még jóval többeket is:

- A sportirodával igyekszünk a hallgatókon túl a bővebb PTE-kört, illetve időnként a még bővebb pécsi városlakói kört is megmozgatni.

Ilyen célzattal indítottuk el a „Fuss a rákgyógyításért!" nevű versenyt is, ami több ezer embert képes mozgósítani városszerte - a futónagykövetek segítségével. A táv mindenki számára könnyen teljesíthető, a résztvevők között nem ritka a kisgyermekes család, sőt még a négylábú házi kedvenc sem - mondta el Hári József, a PTE Sportiroda vezetője.



A megmozdulás fő kedvezményezettje immár évek óta a pécsi Eurakvilo Alapítvány, amely daganatos gyermekek gyógyítását segíti. Az eseményen dr. Ottóffy Gábor, a szervezet kuratóriumi elnöke is jelen volt, aki elmondta, miért is jelent nekik sokat ez a kezdeményezés:

- Alapítványunk céljainak megvalósításához, ezen keresztül a gyermekek segítéséhez folyamatosan szükségünk van támogatásokra, legyen az akár tárgyi, akár pénzügyi hozzájárulás. Jelen esetben egy ultrahang-kiegészítő eszköz megvásárlására, a célzott kezelésekhez, molekuláris-genetikai diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges DNS kinyerésére, valamint egy mikroszkóphoz csatlakozó kamera beszerzésére fordítjuk a befolyó összeget. Emellett azonban ugyancsak fontos, hogy cselekedjünk is. Ez a futás pont olyan: az ember felkel reggel, előkészíti a sportos ruháját és a futócipőjét, elindul otthonról, és közben eszébe jut, hogy miért is megy ma futni. A gyermekekért - azért, hogy nekik könnyebb, jobb legyen minden, és esélyük legyen a gyógyulásra. Ezeket köszönjük mindenkinek: a részvételt, a támogatást és az esélyt!



A kuratórium elnöke még azt is hozzátette, hogy rendkívül sok támogatást kaptak vállalatoktól, egyesületektől, sportszervezetektől, ahogy a korábbi években ugyancsak, ezért a köszönet nekik is szól.



A megmozduláson közel húsz futóval, valamint támogatóként a HR-Rent Kft. is képviseltette magát. A vállalkozás pécsi székhelyűként gyakorta kiveszi részét a helyi programokból. Jótékonykodásainak, támogatásainak nagy része is a városra és környezetére koncentrálódik. Nem volt ez másként most sem, hiszen 100 fő nevezési díjának kifizetésével járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. A munkaerő-kölcsönző cég munkatársai is sokszor mozdulnak meg együtt, a csapat ezúttal futónagyköveti kupában részesült.

- Az idei „Fuss a rákgyógyításért!" rendezvény három tényező miatt is sokat jelentett nekünk. Az első, hogy nagyon szeretünk ténylegesen is tenni valamiért: kiállni valami mellett, vagy éppen futni valamilyen cél érdekében. A másik, hogy az Eurakvilo-t régóta támogatjuk, tavaly karácsonykor egy nagyobb adományt is eljuttattunk hozzájuk, bízva abban, hogy egy kicsit mi is tehetünk a gyermekek gyógyulásáért. Az egyetemmel pedig egyre szorosabb a kapcsolatunk, hiszen diákmunka szolgáltatásunk keretén belül sok, és remélhetőleg egyre több PTE-s hallgatót tudunk foglalkoztatni - nyilatkozta Feleki Attila, a HR-Rent ügyvezető-tulajdonosa.



Az idei „Fuss a rákgyógyításért!" jótékonysági versenyen mintegy 2.500-an vettek részt, összesen pedig közel 2.868.200 forint adomány gyűlt össze az Eurakvilo Alapítvány részére.