Jacques Derridára emlékeznek a pécsi bölcsészkaron

Idén is megszervezik október 3-án a PTE BTK Kari Tanácsteremében a Derrida-előadásokat Jacques Derrida emlékére.



Az előadók: Fernanda Bernardo (Universidade de Coimbra), Christopher Norris (Cardiff University), Michel Lisse (Université Catholique de Louvain), Yuji Nishiyamata (Tokyo Metropolitan University), Luigi Tassoni (University of Pécs), János Boros (University of Pécs), Lóránt Kicsák (UEKE), Giustino De Michele (Paris VIII), André Mendes (Universidade de Coimbra), Anikó Radvánszky (PPCU), György Belovai (University of Pécs) és Jolán Orbán (UP).

A konferencia nyelve angol-francia-magyar.