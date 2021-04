Ezért késnek gyakran a vonatok Pécs és Szombathely között – Azt ígérik, lesz ez jobb is

Április 11-től módosult a vasúti menetrend, a változások érintették többek közt a Pécs és Szombathely között közlekedő vonatokat is. Elviekben jobb kapcsolat jött létre a két város között, ám a korábbinál rövidebb menetidőt a tapasztalatok szerint a járatok többsége sajnos nem tartja. Megkérdeztük, mi ennek az oka.



Az elmúlt napokban több alkalommal is negyven percet meghaladó késéssel futott be Pécsre a Szombathelyről induló, Nagykanizsán, Gyékényesen, Barcson, Szigetváron és Szentlőrincen át közlekedő Pannónia InterRégió vonat. Ezen a viszonylaton az elmúlt hetekben gyakran borult a nemrég életbe lépett, módosított menetrend, amely más járatokra is hatással volt.



Különösen bosszantó ez annak fényében, hogy az április 11-én életbe lépett változások amúgy előremutatók: a korábbinál rövidebb menetidőt ígérnek Pécs és Szombathely között, a járatok kiszámíthatóan, kétóránként indulnak, és az eddig megszokotthoz képest modernebb, légkondicionált vonatokon utazhatunk.

Mérgelődnek a késések miatt, de dicsérik a menetrendet Mint megtudtuk, a Pécs-Szombathely járatokat is érintő, április 11-én életbe lépett új menetrend fogadtatása az utasok részéről összességében kedvező. Számos olyan észrevételt kapott a vasúttársaság, amelyek ugyan a késéseket kifogásolják, de elégedettségüket fejezik ki az átalakított struktúrával kapcsolatban.

Megkeresésünkre a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság közölte, a késések legfőbb oka, hogy a tavaly nyári árvíz következtében átvágott Rinya-híd miatt a Gyékényes-Dombóvár vasútvonal jelentős teherforgalma a Gyékényes-Szentlőrinc szakaszra terelődött át, ezzel lényegesen nagyobb terhelésnek kitéve a pályát.Hozzátették, szerencsétlenül a menetrendi fejlesztés bevezetésével nagyjából egy időben, ideiglenes sebességkorlátozásokat kellett bevezetni a jelentős tehervonati forgalom hatására leromlott állapotú pályán, ezért a vonatok menetideje nehezen tartható.Mivel a Pécs-Szombathely vasútvonal végig egyvágányú, az ellenkező irányú vonatok csak az állomásokon találkozhatnak, amelyek között a menetidő tíz-húsz perc. Egy adott szakasz pár perc menetidő többletet okozó sebességkorlátozásai tehát tíz-negyven perces késést okoznak.Mint megtudtuk, a vasúttársaságnál reagáltak a problémára, a vonatok közlekedésének operatív szervezésében változtatásokat vezettek be, ezzel a késések számát és mértékét jelentősen csökkentették. A napokban Botykapeterdnél felszámoltak egy 20 km/órás sebességkorlátozást, ez is segíti a vonatok pontosabban közlekedését.Várhatóan az első félév végére mintegy 2400 méterrel rövidebb lesz az úgynevezett lassújellel érintett szakaszok hossza Pécs és Szombathely között. Ez lehetővé teszi a 80 km/óra pályasebesség alkalmazását, javul tehát a menetrendszerűség. A munkálatokat 2022-ben is folytatják.

