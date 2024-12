Új helyre költözött a PTE Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központja

Új helyszínen, korszerű rendelőkben, megújult környezetben folytatja munkáját a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központja.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) 2009-ben hozta létre a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központot (FMK), amelynek fő feladata a PTE munkavállalóinak ellátása volt, akkor még a Nyár utcai telephelyen. 2010-ben háziorvosi szolgálattal bővült a központ tevékenysége, főleg az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak ellátására. Fejlődött, bővült az egység, több munkatárssal egyre több feladatot tudtak vállalni.

Jelenleg a PTE polgárai mellett - ideértve a többezer külföldi hallgató ellátását is - piaci alapon külső cégek munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi ellátását is végzik az FMK dolgozói. 2023-ban mintegy tizennégyezer főt láttak el, összesen több mint harminckilencezer orvos-kliens találkozás történt a központ rendelőiben.

A tevékenység a prevencióban kiemelt szerepet kap, hiszen a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra többnyire a munkavégzésre alkalmas páciensek érkeznek, azaz lehetőség van az éves ellenőrzéseken az egészség megőrzésére és az életminőség javítására alkalmas tanácsokkal ellátni az egyébként panaszmentes dolgozókat, hallgatókat.



Az elmúlt tizenöt év alatt a Nyár utcai épületben a foglalkozás-egészségügyi tevékenység gyarapodásával a központ elérte a terjeszkedési lehetőségeinek határait, és az infrastruktúra is fejlesztésre szorult, így a költözést követően, 2024 őszétől a PTE KK Rákóczi úti telephelyén fogadják a foglalkozás-egészségügyi ellátásra érkező dolgozókat és hallgatókat. A „C" épület Ambulanciáján esztétikus és korszerűen felszerelt rendelőkben látják el a pácienseket.

Ezzel együtt az adminisztratív részleg is elköltözött, a „B" épület második szintjén alakították ki a modern irodákat a részükre.



Az új telephelyen továbbra is elérhetőek az eddigi szolgáltatások: foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátás, családorvosi rendelés, valamint munkapszichológiai konzultáció. Az idén alapított PTE ÁOK Foglalkozás-orvostani Intézet is a Rákóczi úti telephelyen található, így a szakma képviseletén túl az egyetemi hármas funkciók (oktatás, kutatás, gyógyítás) egy helyen valósulnak meg. A portfólió tovább bővül jövőre a funkcionális kórképek szakrendelés elindulásával, és életmód-orvoslási ellátás is elérhető lesz.



Az egységet 2024. december 9-én ünnepélyes keretek között adta át Dr. Miseta Attila, a PTE rektora, Dr. Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke és Dr. Tibold Antal, a PTE KK FMK vezető főorvosa.



Az ünnepélyes átadót követően bemutatták Dr. Pankász Balázs, a PTE egyetemi adjunktusának „Pszichológia a munka világában" címmel a közelmúltban megjelent kötetét.