Szilágyi Jenő, a Hír TV baranyai tudósítója kapta a PTE sajtódíját

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szenátusa 2000 óta minden esztendőben a „Pécsi Felsőoktatásért" sajtódíjjal ismer el egy-egy olyan médiamunkatársat, aki lelkiismeretes munkájával hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Idén Szilágyi Jenő, a Hír TV szerkesztő-riportere, baranyai tudósítója érdemelte ki a díjjal járó oklevelet és az egyetem címerével ellátott arany kitűzőt.

Immár huszonnégy éves hagyomány a Pécsi Tudományegyetemen az Adventi Sajtószalon, melyen lehetőség nyílik a sajtó munkatársai számára kötetlen hangulatban, közvetlen hangnemben beszélgetni az egyetem vezetőivel és a sajtókapcsolatokért felelős munkatársakkal.

A hagyományoknak megfelelően a vendégek először megtekintették az Universitas Televízió összefoglalóját az év kiemelkedő sikereiről, eredményeiről, majd Miseta Attila professzor, az egyetem rektora értékelte a 2024-es esztendőt.

A rektor kiemelte, jól látszott a filmből, hogy az idei év sem volt eseménytelen az egyetemen. Elmondta, örömteli, hogy a PTE továbbra is az élmezőnyben szerepel a sport és a fenntarthatóság területein, mint ahogy az is, hogy ebben az évben is több jelentős beruházást, fejlesztést tudtak átadni, így többek között a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika új gyermeksürgősségi épületét, vagy az immár 101 éves PEAC új kézilabdacsarnokát.

Megemlítette, büszke arra, hogy idén közel ugyanannyi hallgatót vett fel a PTE, mint az előző, kiemelkedő évben, és hogy a külföldi hallgatók száma már stabilan ötezer fölött jár. A közeljövőről is szólt Miseta Attila, aki elmondta, szeretnék tovább erősíteni az egyetem nemzetközi kapcsolatait és programjait, mert - épp az említett, növekvő külföldi hallgatói létszám miatt - ez stratégialag kiemelten fontos terület mind a PTE, mind Pécs városa és a régió számára.

Az Adventi Sajtószalonon hirdették ki az idei Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíj nyertesét, melyet a PTE Szenátusának egyhangú döntése értelmében Szilágyi Jenő érdemelt ki.

A Hír TV szerkesztő riportere, baranyai tudósítója az elmúlt mintegy két évtizedben számos alkalommal számolt be a televízió nézőinek a Pécsi Tudományegyetem kutatásairól, tudományos eredményeiről, eseményeiről, illetve szólaltatta meg a PTE szakembereit a közérdeklődésre számot tartó témákban.

Az esemény Sebestyén Virág és Vilhelm Adrienn, a Voisingers szólistái és Balásy Szabolcs, a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumának tanára, egyúttal a Voisingers művészeti vezetője ünnepi műsorával zárult, akik igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a PTE Adventi Sajtószalon vendégei számára.