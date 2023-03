Pécsiek viselhetik egy éven keresztül az Ápolói Hivatás Mesterei címet!

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara napokban rendezett XI. Országos Szakmai Versenyének döntőjében első helyen végzett a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola (SZESZI) csapata. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a PTE SZESZI csapatának tagjai viselhetik az „Ápolói Hivatás Mesterei" titulust 2024-ig.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2010 óta szervezi meg szakmai versenyeit az egészségügyi szakdolgozók részére. A korábban csak néhány területi szervezetet érintő kezdeményezés rövid idő alatt országos szintű, rangos szakmai rendezvénnyé nőtte ki magát.



Közel 200 csapat mintegy 800 versenyzője méri össze szakmai tudását évről évre, majd a legjobb 20 csapat, azaz 80 fő vesz részt az országos döntőben. Idén hasonló létszámú elődöntők után rendezték meg a fővárosban a döntőt 2023. március 25-én. A rendezvényen a vármegyei és fővárosi elődöntők első helyezettjei versenyeztek egymással. A résztvevő 20 csapatból a szakma neves képviselőiből álló zsűri végül a PTE SZESZI „Tanerők" csapatát találta a legjobbnak, így ők viselhetik egy éven keresztül az "Ápolói Hivatás Mesterei" címet. Második helyezést ért el Nógrád vármegyéből a Fúzió csapata (Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján), harmadik pedig Komárom-Esztergom vármegyéből a Kastély Angyalai csapata (Selye János Kórház) lett.

Betlehem József professzor, a PTE rektorhelyettese a díj kapcsán elmondta: „Komoly elismerés ez, hiszen a versenyen az elméleti tudás mellett a gyakorlati feladatok is komoly súllyal estek latba. A PTE Egészségtudományi Karán, és a hozzá tartozó Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolában egyaránt fontos oktatási stratégia, hogy minél inkább gyakorlatorientált legyen a képzés, magas színvonalon felszerelt szimulációs tantermekben és eszközökön. Ez a verseny egy jó visszaigazolása annak, hogy ez a helyes irány" - hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Zsúdel Antónia Orsolya, a PTE SZESZI igazgatója hozzátette: „Izgalmas versenyen vagyunk túl, ugyanis a feladatok között szerepelt például egy, a Radiológiai Osztályra érkező beteg „életének megmentése", csakúgy, mint egy műtétre érkező beteg műtéti előkészítése is. Így többek között az anamnézis felvétel, vitális paraméterek mérése, beteg környezetének rendbetétele, illetve ápolási dokumentáció vezetése is része volt a versenynek. Ebből is látható, hogy iskolánk csapatának tagjai sokoldalúságukról tettek tanúbizonyságot azzal, hogy ezt a nehéz feladatsort is sikerrel végezték el a zsűri értékelése alapján" - összegezte gondolatait az igazgató.

Ács Pongrác, a PTE Egészségtudományi Karának dékánja leszögezte: „A SZESZI fenntartói feladatellátása során egységben kezelik az egészségügyi ágazat humánerőforrás igényeinek kiszolgálását. Az ETK a technikumtól a felsőoktatásig képes az egészségügyi képzés teljes vertikumát biztosítani. 5 éves, illetve 6 éves technikumi szakmai oktatásban vehetnek részt a PTE SZESZI-be beiratkozó tanulók, ahol az érettségire történő felkészítés és a szakirányú oktatás párhuzamosan zajlik.

A felnőttek számára pedig, az előzetesen megszerzett tudásuk és végzettségük beszámítása mellett 1-2 éves képzés keretében is biztosítják az egészségügyi, egészségügyi technika, sport és szociális ágazatokon belüli szakmák, szakképesítések megszerzését. Jelenleg több mint ezer tanulója van a PTE SZESZI-nek" - tájékoztatott a dékán.

Képünk illusztráció.