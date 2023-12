Mézadomány érkezett a pécsi gyermekklinikára

A Janus Pannonius Mézlovagrend tagjai érkeztek a napokban a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinikájára, ahol jelentős mézadománnyal kedveskedtek a kis betegeknek és a klinika munkatársainak.

Közel 120 üveg mézet ajándékoztak a beteg gyermekek és az egészségügyi dolgozók számára.

Dr. Sebők Péter, az akció főszervezője, a Janus Pannonius Mézlovagrend tagja az adomány kapcsán elmondta: "A méz fogyasztása igencsak ajánlott az egészségvédő hatása, különösen a felsőlégutak antibakteriális védelme miatt, ráadásul nagyon finom is. Az átadott mézek között különlegesek is szerepeltek, mint az édeskömény, baranyai hárs, akác, repce, de a nyári vegyes virágmézek is helyet kaptak a válogatásban - mondta Sebők Péter.

Az adomány átadásakor a Janus Pannonius Mézlovagrend tagjaitól elhangzott, hogy a hazai mézfogyasztás mindössze egyharmad teáskanálnyi, tehát 3 gramm naponta, pedig nyugodtan fogyasztható lenne ennek a többszöröse.

Ha egy egész teáskanálnyi mézet fogyasztanánk minden nap, vagyis 7 grammot, az évi fogyasztásunk a 2,5-szeresére emelkedne, de még az is csak 2,5 kg mézet jelentene éves szinten, fejenként. A hazai méztermelés ezt a mennyiséget is könnyedén biztosítani tudná.

Képünkön: az adományozók balról: Dr. Kadia Piroska, Nagy Dezső, Dr. Sebők Péter, a klinikát pedig Tényiné Csábi Györgyi professzor asszony képviselte