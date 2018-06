Idén hat nyári egyetemet szervez a Pécsi Tudományegyetemen a Külügyi Igazgatóság

A PTE Szenátus által 2016 novemberében elfogadott Nemzetköziesítési Programban kitűzött céloknak megfelelően a Külügyi Igazgatóság egyre növekvő számú nyári egyetemet szervez az egyetem karaival való együttműködésben.



A fő cél az ún. „Nyári Trimeszter" bevezetése, melynek során nemzetközi képzési programokat kínálunk saját hallgatóink, a külföldi partneregyetemek hallgatói, valamint egyéb külföldi hallgatók számára a nyári hónapokban. Mindezzel a meglévő egyetemközi szerződéseket még élőbbé, kölcsönösen hasznossá igyekszik tenni az egyetem.

2018 nyarán már hat nyári egyetem kerül megvalósításra a Külügyi Igazgatóság koordinálásában különböző tématerületeken. Az akadémiai programokat a Karok biztosítják, míg a nyári programok teljes körű szervezését a Külügyi Igazgatóság végzi.

Június során a mexikói Technologicó de Monterrey 22 fős hallgatócsoportja érkezik négy hétre Pécsre, akik interkulturalitás témájú előadásokon és workshopokon vesznek részt a BTK szervezésében.

Június végén kerül megrendezésre az Európai Unió témájú nyári egyetem, melyre a Külügyi Igazgatóság sikerrel pályázta meg a CEEPUS program által kiírt pályázati lehetőséget. Ennek segítségével 25 hallgató vesz részt a nyári kurzuson a BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék által koordinált CEEPUS hálózat lengyel, cseh, szlovén és szerb partnerintézményeiről.

Július közepétől kínai partneregyetemek hallgatóit fogadjuk. A Shanghai Institute of Technology 20 hallgatója az európai és a magyar kulturális örökséggel ismerkedik meg a KPVK által biztosított képzésen. A Hangzhou Normal University 35 hallgatója már második alkalommal vesz részt a BTK által tanított négyhetes angol nyelv és neveléstudomány témájú programon. A chengdui University of Electronic Science and Technology of China partnerintézményből első ízben érkezik 31 hallgató a PTE-re, akik szintén az európai és a magyar kulturális örökségről folytatnak tanulmányokat a KPVK oktatói révén.

Szeptemberben a japán Josai International University hallgatói immár második alkalommal vesznek részt a Művészeti Kar által biztosított magyar néptánc és népzene képzésen.

A nyári egyetemek hallgatói számára a Külügyi Igazgatóság számos kulturális és szabadidős programot szervez Pécsett, valamint kirándulásokat a megyében és Budapesten.

A PTE nyári egyetemek sorában idén ezen felül ismét megrendezésre kerül a KTK-n a Simonyi Summer Social Entrepreneurship Program, valamint a Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem az ÁOK Nemzetközi Oktatási Központ szervezésében.